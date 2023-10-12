Скандальні висловлювання Арестовича про жінок: у поліції почали розслідування (відео)

На думку депутатки Інни Совсун, ексрадник ОП ніяк не коментує подану на нього заяву в поліцію, оскільки "розуміє, що влип".

Поліція розпочала досудове розслідування щодо висловлювання колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича про жінок. Про це повідомила народна депутатка України від партії "Голос" Інна Совсун у Facebook 12 жовтня.

Совсун згадала про те, що раніше подала на Арестовича заяву в правоохоронні органи. За словами нардепа, справу внесли до ЄРДР і передали в Київську міську прокуратуру.

Заява Інни Совсун на Олексія Арестовича Фото: Facebook

Депутатка зазначила, що санкція ст. 300 ККУ передбачає 2-3 роки обмеження волі.

"Якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий для України прецедент", — написала Совсун.

Нардеп також заявила, що Арестович нібито не коментує подану на нього заяву, оскільки "розуміє, що влип".

Скандал навколо висловлювання Арестовича про жінок: що відомо

Нагадаємо, журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає" опублікували уривки з платного семінару Олексія Арестовича про жінок.

"Що хочеться зробити з цими створіннями? От скажіть, у нормі. Придушити. Причому душити, не відпускаючи взагалі. Спочатку, звичайно, хочеться тр**нути, але потім, коли вже набридло, далі хочеться придушити на хрін просто", — сказав Арестович в одному з уривків.

Після цього нардеп Інна Совсун заявила, що написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 ККУ: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості.

Зі свого боку ексрадник ОП у коментарі ЗМІ сказав, що відео на каналі "Палає" — це "спрямована атака на репутацію". За його словами, будь-який незалежний оцінювач може переконатися, що слова були вирвані з контексту.

Пізніше Олексій Арестович також заявив, що викладає згаданий семінар у відкритий доступ і запропонував своїй аудиторії самостійно зробити висновки про його ставлення до жінок.