"Тепло увімкнуть найближчим часом": Шмигаль про початок опалювального сезону

Уряд підготував мережу з 13 тисяч Пунктів незламності, щоб забезпечити населення теплом і зв'язком в екстрених ситуаціях.

Центральне опалення в Україні почнуть вмикати найближчими днями відповідно до погодних умов. У регіонах, де середня температура опустилася нижче 8 градусів, тепло в оселях уже з'явилося. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали вмикати тепло. В інших населених пунктах воно з'явиться найближчим часом відповідно до погодних умов", — повідомив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль зазначив, що сезон очікується складний, тому енергетики та комунальники "готуються до всіх викликів і до всіх можливих сценаріїв".

"Уже розгорнуто мережу з 13 тисяч Пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет і зв'язок на критичні та екстрені випадки", — додав він.

Шмигаль також анонсував, що найближчим часом розташування всіх Пунктів незламності можна буде знайти в застосунку та на порталі "Дія".

Для поліпшення якості послуг, що надаються, українці зможуть оцінити умови в Пунктах незламності та залишити відгук у застосунку.

Коли розпочнеться опалювальний сезон

Орієнтовна, опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня. Але остаточне рішення про дату початку ухвалює місцева влада з урахуванням середньодобової температури повітря. Тепло в будинки починає подаватися після того, як середня температура опускається нижче 8 градусів і тримається протягом трьох днів.

Нагадаємо, синоптики прогнозують суттєве похолодання вже з понеділка, 16 жовтня. У західних, частині північних і центральних областей, а також у Києві денна температура впаде до +9 градусів.

Раніше Фокус писав, які області погано підготовлені до опалювального сезону. За словами експерта Олега Попенка, це, в першу чергу, пов'язано з генерацією електроенергії.