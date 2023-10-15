Смертельна ДТП на Закарпатті: п'яний водій на смерть збив 6-річну дівчинку (фото)

Підозрюваний чоловік може провести за ґратами до десяти років, з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років. Дівчинці намагалися допомогти, але вона померла на місці аварії.

14 жовтня, на Закарпатті поліція затримала 46-річного водія BMW, який, перебуваючи у п'яному стані, значно перевищив безпечну швидкість. У результаті він не зміг впоратися з керуванням і з'їхав на узбіччя, по якому в той час ішла 6-річна дитина. Про це повідомляє Поліція Закарпатської області у Facebook.

Трагічним результатом стала загибель дівчинки. Смертельна ДТП сталася в селі Тур'я Поляна Ужгородського району. Унаслідок ДТП автівка збила дитину та врізалася в паркан. Попри надану медичну допомогу, дівчинка померла на місці аварії.

Водій автомобіля марки BMW перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням і з'їхав на узбіччя, де в той час перебувала дитина.

"Поліцейські освідчили водія — за кермом він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Драгер зафіксував 2,13 проміле алкоголю в його крові", — йдеться в повідомленні поліції.

Дівчинці намагалися допомогти, але вона померла на місці аварії Фото: Facebook

Наразі слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та помістять до ізолятора тимчасового тримання. У справі тривають першочергові слідчі дії та буде проведено низку необхідних експертиз.

Затриманий може провести за ґратами до десяти років Фото: Facebook

Затриманий може провести за ґратами до десяти років, з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.

Раніше Фокус повідомляв, що в Миколаївській області сталася потрійна ДТП: є жертви. За даними слідства, аварія сталася на трасі Н-11 "Миколаїв — Дніпро". Унаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень померли 21-річний водій і 19-річна пасажирка автомобіля BMW.

Також стало відомо, що батьки збили власного сина, якого шукали 12 років. Подружжя, яке потрапило в аварію, одразу ж упізнало свого хлопчика, який весь цей час жив як жебрак.