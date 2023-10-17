Карпати другий день поспіль продовжує засипати снігом (фото)

В Карпати прийшла справжня зима. Чорногірський гірського пошуково-рятувальний пост повідомив, що видимість на горі Піп Іван не більше ніж 30 метрів.

Одну з найвищих вершин Українських Карпат гору Піп Іван вже другий день поспіль засипає снігом. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зазначають, що станом на 08:30, 17.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман. Видимість не більше ніж 30 метрів.

"Вітер західний, 7 м/с, температура повітря -6°С", — йдеться у повідомленні.

В Державній прикордонній службі України також опублікували фото засніжених високогірних ділянок держкордону у Закарпатській області.

"Сніжна погода уже перетнула кордон. На фото – мальовничі високогірні ділянки державного кордону на Закарпатті, які уже вкрив сніг", — йдеться у дописі.

Карпати заметає снігом 17 жовтня Карпати заметає снігом 17 жовтня

В ДПСУ зазначили, що температура повітря опустилася до -2℃. Громадян, котрі зібралися в туристичні походи, просять врахувати погіршення погодних умов.

Перший сніг в Карпатах

Перший сніг присипав відому гору Піп Іван Чорногірський ще 8 жовтня. Фото першого снігу опублікувала в соцсмережах туристка та блогерка Леся Чернятович.

Станом на 9:00, 08.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський був туман та дощ, а температура повітря опустилась до 1°С, пориви вітру були зафіксовані до 8 м/с, повідомили на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

Гору Піп Іван 16 жовтня засипало снігом Фото: Facebook Lesia Cherniatovich Гору Піп Іван 16 жовтня засипало снігом Фото: Facebook Lesia Cherniatovich

У понеділок, 16 жовтня, Чорногірський гірського пошуково-рятувальний пост вже повідомляв, що гору Піп Іван засипало снігом. Зазначають, що станом на 8 ранку того дня видимість також була до 30 метрів.

Гору Піп Іван 16 жовтня засипало снігом Фото: Соцмережi

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що наприкінці наступного тижня, орієнтовно 21 жовтня, в Україні очікується сніг.