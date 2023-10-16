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Україна

Карпати замело: синоптикиня назвала дату, коли в ішних регіонах України випаде сніг (фото)

сніг, Карпати, гора Піп Іван Чорногірський
Фото: Соцмережi | Гору Піп Іван 16 жовтня засипало снігом

В Карпати прийшла справжня зима. На іншій території України, за прогнозами синоптиків, перший сніг випаде орієнтовно 21 жовтня.

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Одну з найвищих вершин Українських Карпат гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Крім того, вдарив мороз. Про це повідомляє Чорногірський гірського пошуково-рятувальний пост.

Зазначають, що станом на 8 ранку 16 жовтня на горі Іван Піп хмарно, туман (видимість до 30 метрів).

Вітер західний (зі швидкістю 4 м/с.), а температура повітря сягає -6°С.

Перший сніг присипав відому гору Піп Іван Чорногірський ще 8 жовтня. Фото першого снігу опублікувала в соцсмережах туристка та блогерка Леся Чернятович.

сніг, Карпати, гора Піп Іван Чорногірський Fullscreen
Гору Піп Іван 16 жовтня засипало снігом
сніг, Карпати, гора Піп Іван Чорногірський Fullscreen
Гору Піп Іван 16 жовтня засипало снігом

Погода в Україні 16 жовтня

Новий тиждень розпочався із похолодання, дощу і мокрого снігу. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її прогнозом, у понеділок, 16 жовтня, максимальна температура повітря ледь досягатиме +7+12 градусів, на півдні до +15 градусів. Тепліше буде на Луганщину, місцями до +20 градусів.

"Холодний атмосферний фронт принесе в понеділок дощі та рвучкий вітер у більшість наших областей. У Карпатах можливий мокрий сніг. Увесь наступний тиждень погода вже відповідатиме сезону, буде холодно, з періодичними дощами та рвучким вітром, у затишшях — з туманами", — зазначає метеоролог.

У столиці тиждень розпочався з дощу: деталі погоди на день

У Києві 16-го жовтня, за словами Діденко, буде дощ та різке похолодання, вдень очікується близько +10 градусів.

Синоптик наголосила, що більш інтенсивним очікується дощ у столиці найближчої ночі та вранці. Вдень у понеділок, за словами синоптика, опади послабшають.

Коли в Україні випаде сніг: назвали дату

Як повідомляє Наталія Діденко, наприкінці наступного тижня, орієнтовно 21 жовтня, в Україні очікується сніг. Але перед цим відчутно похолодає. За її даними, у кінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг.

"Похолодання розпочнеться вже в неділю, а від 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9….+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів", — уточнила Діденко.

Нагадаємо, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня також повідомила, що перший сніг на території України можна очікувати після 20 жовтня.