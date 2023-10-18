Нардеп Герега 8 років нараховував зарплату "єдиноросу", — розслідування (фото, відео)

Журналісти з'ясували, що магазини "Епіцентр" на окупованій Донеччині було перейменовано на "Галактики". При цьому засновник і співвласник "Епіцентру" продовжив виплачувати зарплату керівнику "Галактик", який співпрацював з окупантами та публічно підтримував Путіна.

Дві компанії народного депутата України Олександра Гереги вісім років нараховували зарплату колаборанту, який керував в окупованій Донецькій області магазинами "Епіцентр", перейменованими на "Галактики". Про це йдеться в розслідуванні "Радіо Свобода" від 17 жовтня.

Як зазначають розслідувачі, протягом восьми років вважалось, що "Галактики" було "віджато" в Гереги і що в нардепа немає жодних зв'язків із гіпермаркетами, які колись належали йому.

Однак за даними журналістів, головний керівник "Галактик" увесь цей час щомісяця отримував зарплату від Гереги, фінансував засновану ним партію і відвідував підконтрольну Україні територію.

У Донецькій області мережу магазинів "Епіцентр" перейменували на "Галактику" Фото: Радіо Свобода

Йдеться про колаборанта і "депутата" від партії "Единая Россия" в Донецькій області Геннадія Гальчука.

Що відомо про Гальчука

Після 2014 року Геннадій Гальчук разом із сім'єю залишився в окупованій Донецькій області. Він публічно спілкувався і співпрацював з окупаційними адміністраціями, а 2019 року разом із "міністром промисловості" угруповання "ДНР" відкривав другий гіпермаркет "Галактика" в Донецьку.

"Галактика" передала керівництву "МНС" угруповання "ДНР" автомобіль Фото: Радіо Свобода

У 2022 році Гальчук очолив місцеве відділення всеросійської організації "Деловая Россия". Крім того, глава окупаційної адміністрації Денис Пушилін включив його до складу Інвестиційного комітету.

У вересні 2023 року Гальчук балотувався від партії "Единая Россия" до окупаційної влади в Макіївці на псевдовиборах. При цьому він публічно висловлював підтримку Володимиру Путіну.

Гальчук не розірвав зв'язків із Києвом

Журналісти з'ясували, що попри співпрацю з окупантами, Геннадій Гальчук регулярно їздив на підконтрольні Україні території. За даними НАЗК, Гальчук також фінансував партію "За конкретні справи", засновану Герегою.

Гальчук багаторазово відвідував підконтрольні Україні території Фото: Радіо Свобода

Гальчук фінансово підтримував партію "За конкретні справи" Фото: Радіо Свобода

Розслідувачі також отримали доступ до зарплатних відомостей Гальчука. Як виявилося, українські компанії Гереги після окупації Донецької області продовжували платити Гальчуку, як своєму штатному співробітнику.

Так, з 2015 по 2016 рік компанія Гереги "Нова Лінія 1" перерахувала колаборанту 85 тисяч гривень. Ще одна компанія нардепа "Епіцентр К" з вересня 2013 року по липень 2022 року виплатила колаборанту близько півтора мільйона гривень.

Нагадаємо, що СБУ зібрала доказову базу на колабораціоністку Тетяну Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу "Роснефти" і публічно підтримує збройну агресію РФ.

Контррозвідка СБУ також викрила чиновницю, яка добровільно пішла на співпрацю з РФ на період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області. Фігуранткою справи виявилася колишня завідувачка одного з місцевих відділів ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб".