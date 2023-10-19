Транслювали все у сімейний чат: з'явилися нові подробиці самогубства брата й сестри у Києві

За словами зведеного брата, вони це спланували заздалегідь. Щоб накласти на себе руки підлітки приїхали до Києва, де винайняли квартиру у багатоповерхівці на лівому березі.

Родичі брата та сестри, які вчинили суїцид у Києві 2 жовтня, розповіли нові деталі трагедії. Як виявилося, дату своєї загибелі підлітки Вова і Віка обрали не випадково – цього дня був день народження дівчини. Про це 17 жовтня розповів зведений брат підлітків в ефірі програми "Говорить вся країна" на каналі 1+1.

17-річна Віка та 18-річний Вова виховувалися у великій названій родині Бордунів у місті Березань Київської області. Загалом у цій сім'ї 14 прийомних дітей.

За словами зведеного брата, загиблі спеціально обрали для самогубства саме цей день. Однак, він не вірить, що вони були закохані.

"Це сталося 2 жовтня. 2 жовтня у дівчинки, яку Вова дуже кохав, був день народження. У них була дуже важка історія кохання. Не можна сюди приплітати когось і говорити, що хтось винен. Вони це спланували і вони це зробили. Але я думаю, що він обрав цей день не випадково. Тому я не вірю в його кохання із сестрою", – сказав він.

Наталя, прийомна мама загиблих дітей, яка на момент трагедії перебувала за кордоном, розповіла, що того дня підлітки надіслали посилання на пряму трансляцію свого самогубства в сімейний чат в Telegram.

"У нас є Telegram-канал, називається "Сім'я", ми там всі спілкуємося і розповідаємо один одному події, які відбуваються. Вони це все виклали в сімейний канал. Я все це бачила і нічого не могла зробити. Жодних дій", – сказала вона.

Жінка зазначила, що сім'я не знала про наміри дітей та нібито романтичні стосунки між ними.

"Я питала у дочки, чому вона так багато проводила часу із сином… Вона говорила, що просто допомагала йому, подавала їхні стосунки як підтримку зведеного брата", – розповіла жінка.

На що потрібно звернути увагу батькам

Експертка програми "Говорить вся країна", психологиня Ганна Просвєтова назвала особливості поведінки, на які батькам варто звернути увагу:

Дитина говорить про наміри піти з життя;

Переповідає суїцидальні думки та наміри начебто від імені свого друга або подруги;

Припиняє цікавитися своїм зовнішнім виглядом;

Схильна до гіпертрофованої самокритики. Дитина повністю заперечує похвалу на свою адресу.

"Важливо обережно спостерігати, не критикуючи дитину за її смаки, не знецінюючи вподобання. Якщо дитина відштовхується від позитивної мотивації, це може бути тривожним дзвіночком ", — наголосила психолог.

Нагадаємо, що у Києві біля гаражів знайшли тіло ексочільника Херсонської ОВА Геннадія Лагути. Поліція розслідує випадок як самогубство.

Раніше повідомлялося, що в гуртожитку вишу у Вінниці пролунав вибух. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею 115 частина 1 (умисне вбивство) з відміткою про самогубство.