Уперше з початку вторгнення: у Києві знову запрацює оглядовий майданчик на щиті Батьківщини-матері

За словами директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука, цього року музей прийняв понад чверть мільйона відвідувачів.

Оглядовий майданчик на щиті монумента Батьківщина-мати в Києві відновить роботу з 21 жовтня. Про це повідомив директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в ефірі "Українського радіо".

За його словами, двері головного корпусу музею відчинилися 20 жовтня — уперше з початку повномасштабної війни.

Як працюватиме оглядовий майданчик і скільки коштує квиток

21 жовтня почне працювати оглядовий майданчик на щиті монумента. Щодня здійснюватиметься не більше 10 підйомів.

Вартість квитка на оглядовий майданчик становитиме 200 гривень.

Як працював музейний комплекс весь цей час

Зазначається, що сам музейний комплекс, який займає 11 гектарів, постійно працював. Лише цього року станом на 19 жовтня музей прийняв понад чверть мільйона відвідувачів. Не працював лише головний корпус музею.

"Дійсно з першого дня повномасштабного вторгнення головний корпус музею та прилегла територія не працювали жодного дня. Але коли ми говоримо про музейний комплекс, який розташований на площі близько 11 гектарів і має різноманітні об'єкти, він працював. Тільки цього року музей прийняв понад чверть мільйона відвідувачів. З 24 лютого 2022 року ця цифра сягає 347 тисяч відвідувачів", — розповів Савчук.

Однак значна частина колекції музею евакуйована і перебуває у спеціальних сховищах, тому співробітники музею використовували доступні виставкові площі для створення сучасних виставок.

Нагадаємо, 29 липня повідомлялося, що монумент Батьківщина-мати в Києві перейменують на "Україну-мати". Як зазначили в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, монумент унікальний як пам'ятка науки і техніки, зведена завдяки праці українських робітників, інженерів і вчених.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента Батьківщина-мати демонтували герб Радянського Союзу. Експерти приблизно оцінили витрати на заміну радянського герба на щиті Батьківщини-матері в розмірі 36 мільйонів гривень.