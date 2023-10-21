Загрожує до 65 тисяч гривень штрафу: в Одесі молодик розірвав прапор України (фото)

Хлопець виправдовував свій вчинок алкогольним сп'янінням. Правоохоронці повідомили йому про підозру в публічній нарузі над прапором України.

У центрі Одеси 18-річний житель Дніпропетровської області розірвав український прапор, який був встановлений на фасаді будинку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці зазначили, що інцидент трапився декілька днів тому в центрі міста. Хлопець, будучи в стані алкогольного сп'яніння, ввечері взяв Державний прапор України, який встановили на фасаді будинку, почав смикати й тягнути його, після чого він порвався. Про дії молодика місцеві жителі сповістили поліцейських. Вони знайшли хлопця неподалік від місця події та вилучили з фасаду будинку прапор — речовий доказ.

Прапор України

Прапор України Фото: Нацполіція

Натомість молодик виправдовував свій вчинок алкогольним сп'янінням, проте його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

"За наявністю достатніх доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у публічній нарузі над Державним прапором України", — сказала старша слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Анжела Пантелейчук.

Вона наголосила, що згідно з українським законодавством хлопцю загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 17 до 68 тисяч гривень — або арешт на строк до шести місяців чи позбавлення волі терміном до трьох років. Поліцейська додала, що слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 15 жовтня у Вільнюсі (Литва) чоловіки у стані алкогольного сп'яніння зірвали український прапор, поклали його у сміттєвий бак та плюнули в нього. Пізніше стало відомо, що хуліганами виявилися угорські футбольні фанати. Правоохоронці затримали підозрюваних, проте потім відпустили.

24 вересня у Макарові Київської області власниця салону краси образила переселенку з тимчасово окупованої частини Запорізької області та її чоловіка-військового за те, що їхні діти намалювали український прапор на асфальті біля салону. Місцеві жителі стали на сторону переселенки та змалювали салон своєї односельчанки фарбами.