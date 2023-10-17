Викинули в сміттєвий бак і плюнули: у Литві заарештували хуліганів, які зірвали прапор України

За інформацією місцевих правоохоронців, загалом вандалів було четверо і троє з них перебували у стані алкогольного сп'яніння. Які в них були мотиви — невідомо.

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У столиці Литви кілька людей у стані алкогольного сп'яніння зірвали український прапор і викинули його в сміттєвий бак. Про це повідомляє місцеве видання LRT 16 жовтня.

За інформацією Департаменту поліції Вільнюса, стався інцидент увечері неділі, приблизно о 23:00. На вулиці Діджіойі, де висів прапор України, було помічено чотирьох осіб, які й осквернили символіку.

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Вони несли український прапор, після чого поклали його у сміттєвий бак дерев'яним держаком догори. Потім група людей плюнула в нього і покинула місце злочину.

Пізніше виявилося, що загалом їх було четверо і троє з них перебували у стані алкогольного сп'яніння.

"П'яного чоловіка 1980 р.н. (1.09 пром.), чоловіка 1997 р.н. (1.17 пром.), чоловіка 1987 р.н. (1.47 пром.) і жінку 1997 р.н. (твереза) було затримано та взято під варту. За фактом осквернення символу іноземної держави розпочато досудове розслідування", — ідеться в повідомленні.

За законами Литви, особу, яка якимось чином сплюндрувала офіційно вивішені герб або прапор іноземної держави, карають штрафом, обмеженням волі, арештом, або позбавленням волі на строк до двох років.

Українська сторона ніяк не коментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 18 червня повідомлялося, що у США розгорнули найбільший прапор України у світі. Присутні вшанували офіцерів армії і флоту США та поліції Нью-Йорка східноєвропейського походження, а також українських солдатів і добровольців гуманітарних місій.