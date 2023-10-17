Выбросили в мусорный бак и плюнули: в Литве арестовали хулиганов, сорвавших флаг Украины

По информации местных правоохранителей, всего вандалов было четверо и трое из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Какие у них были мотивы — неизвестно.

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В столице Литвы несколько человек в состоянии алкогольного опьянения сорвали украинский флаг и выбросили его в мусорный бак. Об этом сообщает местное издание LRT 16 октября.

По информации Департаменте полиции Вильнюса, произошел инцидент вечером воскресенья, примерно в 23:00. На улице Диджиойи, где висел флаг Украины, были замечены четыре человека, которые и осквернили символику.

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Они несли украинский флаг, после чего положили его мусорный бак деревянным древком вверх. Потом группа людей плюнула в него и покинула место преступления.

Позже оказалось, что всего их было четверо и трое из них находилось в состоянии алкогольного опьянения.

"Пьяный мужчина 1980 г.р. (1.09 пром.), мужчина 1997 г.р. (1.17 пром.), мужчина 1987 г.р. (1.47 пром.) и женщина 1997 г.р. (трезвая) были задержаны и взяты под стражу. По факту осквернения символа иностранного государства начато досудебное расследование", — говорится в сообщении.

По законам Литвы, лицо, которое каким-либо образом осквернившее официально вывешенные герб или флаг иностранного государства наказывается штрафом, ограничением свободы, арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

Украинская сторона никак не комментировала инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 18 июня сообщалось, что в США развернули самый большой флаг Украины в мире. Собравшиеся почтили офицеров армии и флота США и полиции Нью-Йорка восточноевропейского происхождения, а также украинских солдат и добровольцев гуманитарных миссий.