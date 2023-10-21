Літо в жовтні: в Україну йде стрімке потепління до +30 градусів (карта)

На вихідних очікується відчутне потепління і сонячна погода по всій Україні. Але вже з середи, 25 жовтня, в усі регіони знову прийдуть дощі.

В Україну знову прийшла гарна погода. Вихідні будуть теплими. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За словами Діденка, вихідні в Україні пройдуть із гарною погодою.

Прогноз погоди на суботу, 21 жовтня

Так, в Одеській області температура повітря в суботу, 21 жовтня, сягне позначки +30 градусів. У Закарпатті, Чернівецькій та Вінницькій області буде +21...+27 градусів.

У більшості інших областей температура триматиметься в діапазоні +16...+23 градусів.

"І лише крайня північ — північні райони Чернігівщини та Сумщини — будуть свіжими, +8...+13 градусів. Дощів у суботу не буде", — зазначила синоптик.

Прогноз погоди на неділю, 22 жовтня

У неділю, 22 жовтня, також переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть дощі.

Температура повітря в Україні в неділю становитиме протягом дня +18...+23 градуси, на півдні — до +28, на північному сході — +12+16 градусів.

У Києві у вихідні погода порадує градусами, від +16 до +20-ти. Дощу не обіцяють.

Прогноз погоди на тиждень від Укргідрометеоцентру

За даними Укргідрометеоцентру в неділю, 22 жовтня, у західних областях очікується дощ. Температура триматиметься в межах +19...+22

У Києві прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря буде +19...+21.

У східних областях буде холодніше — +15...+19, дощів не обіцяють.

Погода на неділю, 22 жовтня

Значна зміна погоди очікується в середу, 25 жовтня.

Тоді в більшості регіонів прогнозують дощі. Температура знизиться на кілька градусів.

Температура на середу, 25 жовтня

Прогноз погоди на тиждень від Google

В Україну повертаються дощі з середи, 25 жовтня. Також температура знизиться.

У Києві синоптики прогнозують сонячну погоду в понеділок, мінливу хмарність у вівторок і сильні дощі з середи. Температура при цьому плавно знижуватиметься до +11 вдень і +6 вночі.

Погода на тиждень, Київ

У Харкові також очікується дощова погода із середи, 25 жовтня. Температура повітря буде нижчою — вночі стовпчик термометра може опускатися до +4, а вдень до +8

Погода на тиждень, Харків

В Одесі наступного тижня прогнозується погода без опадів, крім п'ятниці. Температура повітря буде вищою — вдень +20, а вночі +15.

Погода на тиждень, Одеса

У Львові синоптики обіцяють мінливу хмарність і дощі на весь тиждень. При цьому буде досить тепло — вдень температура буде близько +17, а вночі — +8.

Погода на тиждень, Львів

Нагадаємо, військовий оглядач і редактор "Військового Фокусу" Ігаль Левін повідомив, що погані погодні умови не зупинять контрнаступальні дії Збройних сил України, які наразі тривають досить успішно.