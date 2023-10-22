ДТП на блокпосту: при вʼїзді до Києва на смерть збили військового (фото)

Як зазначили у поліції Києва, водій Honda, який наїхав на військового, що ніс службу на блокпосту, не впорався з керуванням, проте був у тверезому стані.

На блокпосту при вʼїзді до Києва автомобіль збив 47-річного військовослужбовця. Від отриманих травм чоловік помер. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Правоохоронці зазначають, що ДТП трапилась у неділю, 22 жовтня, приблизно о 00:30 на Броварському проспекті.

За попередніми даними поліції, водій, який керував автомобілем Honda, рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних.

"В умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування", — зазначили у повідомленні.

При вʼїзді до Києва на смерть збили військового

Водій не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де й наїхав на військовослужбовця. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Як додали правоохоронці, потерпілий, 1976 року народження, в той час ніс службу на блокпосту.

Водія автомобіля Honda слідчі затримали. Прилад Драгер показав, що на момент аварії чоловік, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.

На місці працювала слідчі з розслідування ДТП столичного главку, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

"За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування", — наголошують правоохоронці.

ДТП на блокпостах: що відомо

Нагадаємо, у КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" повідомили, що 16 вересня поблизу селища Чутове у Полтавській області сталася аварія — військові врізались у блокпост.

Як виявилось, захисники не впоралися з керуванням та в’їхали на авто у блокпост. Внаслідок аварії постраждало четверо військовослужбовців.

Постраждалих військових госпіталізували Постраждалих військових госпіталізували

Раніше в Україні вже ставалися ДТП на блокпостах. Зокрема, вночі 25 липня водій збив у столиці двох нацгвардійців. Один постраждалий загинув, іншого госпіталізували.

27 липня у Київській області в блокпост врізалася вантажівка. Тоді обійшлося без постраждалих. Як зазначали у поліції, аварійну ситуацію створив водій Daewoo, який виїжджав з другорядної вулиці та не надав переваги DAF.

Також в ДБР повідомили, що у Києві близько півночі 26 травня сталася дорожня аварія зі смертельними наслідками — суддя за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України.

Суддю затримали, від перевірки на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я він відмовився. Проте пізніше суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та дозволив примусово відібрати біологічні зразки у винуватця ДТП.