Збив на смерть нацгвардійця: у судді примусово зберуть біологічні зразки

Правоохоронці зазначили, що чоловік виглядав нетверезим та відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотиків. Тепер аналізи зможуть провести без його згоди.

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Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та дозволив примусово відібрати біологічні зразки у судді, який в ніч на п’ятницю 26 травня збив на смерть бійця Нацгвардії. Про це повідомила пресслужба відомства у соцмережах. За даними Макарівського районного суду Київської області, йдеться про Олексія Тандира.

У прокуратурі зазначили, що затриманий правоохоронцями Тандира "мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння" та відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків.

"У зв’язку з цим, заступником керівника Київської міської прокуратури підготовлено клопотання до суду щодо примусового відібрання у судді біологічних зразків для проведення аналізів, яке судом наразі задоволено", — проінформувала пресслужба.

У відомстві підкреслили, що триває досудове розслідування. Нині правоохоронці встановлюють механізми та причини нічного ДТП.

Нагадаємо, у ДБР розповіли, що суддя збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії на блокпості. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

У Макарівському районному суді Київської області вже відреагували. У коментарі пресслужби йдеться, що установа виступає за неупереджене розслідування щодо свого голови Олексія Тандира та не виправдовує його дії.

Журналісти з посиланням на джерела у Нацгвардії повідомили, що вночі на 26 травня внаслідок ДТП на блокпосту загинув 23-річний Вадим Бондаренко. За інформацією медіа, у нього залишилось троє дітей.