Сбил насмерть нацгвардейца: у судьи принудительно соберут биологические образцы

Правоохранители отметили, что мужчина выглядел нетрезвым и отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотиков. Теперь анализы смогут провести без его согласия.

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Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и разрешил принудительно отобрать биологические образцы у судьи, который в ночь на пятницу 26 мая сбил насмерть бойца Нацгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях. По данным Макаровского районного суда Киевской области, речь идет об Алексее Тандыре.

В прокуратуре отметили, что задержанный правоохранителями Тандыр "имел визуальные клинические признаки опьянения" и отказался от освидетельствования на содержание алкоголя и наркотиков.

"В связи с этим, заместителем руководителя Киевской городской прокуратуры подготовлено ходатайство в суд по принудительному изъятию у судьи биологических образцов для проведения анализов, которое судом сейчас удовлетворено", — проинформировала пресс-служба.

В ведомстве подчеркнули, что идет досудебное расследование. В настоящее время правоохранители устанавливают механизмы и причины ночного ДТП.

Напомним, в ДБР рассказали, что судья сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии на блокпосте. Ему грозит до 10 лет заключения.

В Макаровском районном суде Киевской области уже отреагировали. В комментарии пресс-службы говорится, что учреждение выступает за беспристрастное расследование относительно своего главы Алексея Тандыра и не оправдывает его действия.

Журналисты со ссылкой на источники в Нацгвардии сообщили, что ночью на 26 мая в результате ДТП на блокпосте погиб 23-летний Вадим Бондаренко. По информации медиа, у него осталось трое детей.