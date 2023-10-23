ДБР почало розслідування: під Рівним поліцейська на смерть збила жінку на переході (фото)
За даними слідства, жінка переходила нерегульований пішохідний перехід, коли співробітниця правоохоронних органів наїхала на неї. Постраждала померла в лікарні.
У місті Здолбунів Рівненської області сталася аварія — поліцейська на автомобілі збила жінку на пішохідному переході. У результаті постраждала померла в лікарні. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Як повідомляється, 21 жовтня близько 19:40 під Рівним співробітниця правоохоронних органів, яка перебувала за кермом автомобіля, наїхала на автомобілі на 58-річну жінку.
За даними слідства, жінка переходила нерегульований пішохідний перехід у момент події.
Після аварії потерпілу було госпіталізовано до лікарні, однак лікарям не вдалося її врятувати.
За результатами обстеження водійка була твереза.
Попередньо її звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Обвинувачена може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.
Нагадаємо, що 22 жовтня на блокпосту при в'їзді до Києва автомобіль збив 47-річного військовослужбовця. Від отриманих травм чоловік помер.
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