ДБР почало розслідування: під Рівним поліцейська на смерть збила жінку на переході (фото)

За даними слідства, жінка переходила нерегульований пішохідний перехід, коли співробітниця правоохоронних органів наїхала на неї. Постраждала померла в лікарні.

У місті Здолбунів Рівненської області сталася аварія — поліцейська на автомобілі збила жінку на пішохідному переході. У результаті постраждала померла в лікарні. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, 21 жовтня близько 19:40 під Рівним співробітниця правоохоронних органів, яка перебувала за кермом автомобіля, наїхала на автомобілі на 58-річну жінку.

За даними слідства, жінка переходила нерегульований пішохідний перехід у момент події.

Після аварії потерпілу було госпіталізовано до лікарні, однак лікарям не вдалося її врятувати.

За результатами обстеження водійка була твереза.

Попередньо її звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Обвинувачена може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Під Рівним поліцейська на смерть збила жінку на переході

Під Рівним поліцейська на смерть збила жінку на переході

Під Рівним поліцейська на смерть збила жінку на переході

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