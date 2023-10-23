Просив нікого не звинувачувати: під Одесою знайшли застреленим місцевого депутата (фото)

За інформацією місцевих пабліків, Василь Тимофєєв був представником одеської обласної організації партії "Довіряй справам", головою якої є одеський мер Геннадій Труханов.

Вчора, 22 жовтня, на Одещині застрелився депутат Шабської сільради Василь Тимофєєв, який був представником партії "Довіряй справам". Про це повідомляє одеське видання "Думська" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Тимофєєв покінчив із життям у власному будинку, вистріливши собі в голову із незареєстрованого пістолета. На місці події знайшли передсмертну записку, в якій депутат просив "нікого не звинувачувати в його смерті".

Що відомо про трагедію

У Головному управлінні Нацполіції в Одеській області журналістам уточнили, що загиблий — житель Шабо.

"За фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з позначкою "самогубство". Встановлюються причини та обставини події", — наголосили у пресслужбі регіонального главку.

Тимофєєва було обрано депутатом Шабської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у 2020 році за списками обласної організації партії "Довіряй справам" одеського мера Геннадія Труханова.

Чоловікові виповнився 51 рік.

Нагадаємо, Фокус писав, що українські правоохоронці розслідують смерть ексглави Херсонської ОДА Геннадія Лагути як самогубство. Колишній чиновник пішов із життя у віці 49 років, це сталося в одній із київських лікарень 17 вересня.