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Просив нікого не звинувачувати: під Одесою знайшли застреленим місцевого депутата (фото)

Тетяна Зарембо
Фото: колаж Фокус | Василь Тимофєєв був представником партії "Довіряй справам" у Шабівській сільраді

За інформацією місцевих пабліків, Василь Тимофєєв був представником одеської обласної організації партії "Довіряй справам", головою якої є одеський мер Геннадій Труханов.

Вчора, 22 жовтня, на Одещині застрелився депутат Шабської сільради Василь Тимофєєв, який був представником партії "Довіряй справам". Про це повідомляє одеське видання "Думська" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Тимофєєв покінчив із життям у власному будинку, вистріливши собі в голову із незареєстрованого пістолета. На місці події знайшли передсмертну записку, в якій депутат просив "нікого не звинувачувати в його смерті".

Що відомо про трагедію

У Головному управлінні Нацполіції в Одеській області журналістам уточнили, що загиблий — житель Шабо.

"За фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з позначкою "самогубство". Встановлюються причини та обставини події", — наголосили у пресслужбі регіонального главку.

Тимофєєва було обрано депутатом Шабської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у 2020 році за списками обласної організації партії "Довіряй справам" одеського мера Геннадія Труханова.

Чоловікові виповнився 51 рік.

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