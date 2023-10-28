"Маємо безліч переваг": в Україні ув'язненим дозволили працювати в шахтах, — міністр Малюська

Зі слів очільника Мін'юсту, ув'язнені, які працюють в шахті, отримують пристойну зарплату. Частина цих коштів віддається державі як компенсація за раніше завдані збитки.

Українські ув'язнені отримали можливість працювати на шахтах і видобувати в забоях вугілля. За зміну бригада підіймає на поверхню більш як 20 тонн вугілля й отримує за це достойну зарплату. Про деталі працевлаштування ув'язнених розповів міністр юстиції Денис Малюська. Інформацію про шахти було розміщено на сторінці Facebook посадовця.

Малюська зазначив, що залучення ув'язнених до роботи на шахтах має не одну перевагу: "переваг — безліч" — наголосив він.

Найперше, вони залучені до "енергетичної безпеки", бо бригада з 10 осіб здатна за зміну видобути 25 тонн вугілля. Крім того, завдяки цьому зменшується дефіцит шахтарів, ув'язнені отримують нову професію і, до всього, їм платять "достойну зарплату".

Робота ув'язнених у шахтах: деталі

Чиновник вказав, що значна частина зарплати ув'язнених іде на покриття шкоди, яку вони завдали державі чи постраждалим. Але якісь кошти вони все ж мають. Це "дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд (їм, звісно, на особисті потреби теж залишається частина)", — сказав Малюська.

На завершення посадовець вказав, що пенітенціарна система "відкрита до пропозицій від інших роботодавців".

Зазначимо, на сайті Мін'юсту наразі не відшукалась додаткова інформація щодо новацій у сфері використання праці ув'язнених.

Між тим у коментарях до допису Малюськи громадяни цікавились зарплатами, пропонували долучити до збирання дронів та запитували, як ведеться підрахунок громадян, які підіймаються з шахти із забрудненими обличчями.

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У мережі можна відшукати орієнтовну зарплату, яку отримують шахтарі і яку можуть отримувати ув'язнені. Вказується, що працівник з мінімальним досвідом може мати від 5 570 до 9 535 грн/міс.

Зазначимо, 24 жовтня Малюська прокоментував журналістам агентства Reuters ситуацію щодо боротьби з олігархами. З його слів, у влади з'явилось більше можливостей для різних заходів, оскільки почалась війна. У вересні міністр спрогнозував, як будуть повертати в Україну ухилянтів, які втекли за кордон. Посадовець вказав, що першими будуть повертати "топів".

Нагадуємо, 4 жовтня у Мін'юсті розповіли про відкладення штрафування підприємців, які приховують кінцевих бенефіціарів бізнесу. 24 жовтня стало відомо про запровадження нового способу покарання злочинців: за деякі злочини вони будуть отримувати не колонію, а пробаційний нагляд.