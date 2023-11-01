На підприємство "Київзеленбуд" прийшли з обшуками: що відомо

У комунальному об'єднані запевнили, що готові надати всі необхідні документи та співпрацювати зі слідством. Водночас це вже не перший подібний випадок.

Правоохоронці проводять обшуки в офісі "Київзеленбуду". Чиновників комунального підприємства підозрюють у розкраданні бюджетних грошей під час реконструкції та утримання зелених насаджень на території столиці. Про це йдеться в повідомленні Київської міської ради.

Працівники Подільської окружної прокуратури перевіряють діяльність підрядних організацій.

"КО "Київзеленбуд" надає всі необхідні наявні документи і всіляко сприяє повному і всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку", — заявили співробітники "Київзеленбуду".

Підприємство вже потрапляло в скандали з хабарами та умисним ухиленням від сплати податків.

Скандальний "Київзеленбуд": які звинувачення чиновникам висувалися раніше

У серпні 2023 року тривали обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства "Київзеленбуд". Чиновників підозрювали в розкраданні бюджетних грошей під час реконструкції та утримання зелених насаджень на території Києва.

12 січня 2022 року чиновника з "Київзеленбуду" затримали з 1,7 млн гривень готівки. Тоді ДБР викрило масштабну схему розкрадання коштів Київської міської адміністрації для оплати робіт із капремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці.

А в травні 2021 року у справах про умисне ухилення від сплати податків на суму приблизно 50 млн гривень прокуратура обшукала "Київзеленбуд" і "Київавтодор".