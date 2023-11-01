Співробітники проломили дірку в стіні, щоб утекти: у Києві накрили підпільне казино (фото)

За даними слідства, у сусідньому приміщенні, яке й пошкодили представники незаконного грального бізнесу, що втекли, розташовувалося кафе. Тепер зловмисникам загрожує подвійне покарання.

У Києві викрили підпільне казино, співробітники якого втекли від обшуків через дірку в стіні. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ) 1 листопада.

Слідство зазначає, що детективи Територіального управління відомства в столиці змогли знайти робоче казино, яке працювало підпільно. У приміщенні виявили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, карти звітності, гроші тощо. Усе це було вилучено.

"Під час обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців, проломивши гіпсокартонне перестінне перегородку в сусіднє кафе", — йдеться в повідомленні.

У Києві накрили підпільне казино, співробітники якого втекли в незвичайний спосіб Фото: Бюро економічної безпеки У Києві накрили підпільне казино, співробітники якого втекли в незвичайний спосіб Фото: Бюро економічної безпеки

У результаті зловмисникам загрожує покарання не тільки за участь в організації грального бізнесу, а й за незаконне проникнення на приватну територію.

Слідству належить встановити всі особи, які причетні до незаконної діяльності грального закладу і втекли.

"Досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури", — підсумували представники Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що банк у Києві співпрацював з онлайн-казино і "відмив" під час війни майже 5 мільярдів гривень. Схема діяла завдяки 20 підконтрольним фірмам, які відкрили рахунки в зазначеному банку. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.