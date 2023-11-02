Порушення комендантської години: які штрафи платитимуть українці

Українці, які вийдуть на вулицю без пропуску під час комендантської години, будуть покарані, пропонують нардепи. Покарання для підприємців-порушників — у шість разів більше.

На розгляд Верховної Ради внесли законопроєкт, згідно з яким будуть карати порушників комендантської години. Окремі громадяни за порушення платитимуть штраф до 17 тис. грн, а підприємці — до 100 тис. грн. В деталях пропозиції народних обранців щодо нових штрафів розібрався Фокус.

Законопроєкт №10195 внесено на розгляд парламентарів 27 жовтня 2023 року. Ініціювала розгляд група з 21 народних депутатів різних фракцій Верховної Ради.

Законопроєкт №10195 Фото: Скриншот

Який штраф за порушення комендантської години — деталі

У документі, який запропонували нардепи, пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суть змін — запровадити адміністративну відповідальність за "порушення вимог воєнного стану".

Якщо документ підтримають, а президент його підпише, то українці платитимуть такі штрафи за переміщення під час комендантської години без спеціально виданих пропусків та посвідчень:

за першу появу на вулиці під час комендантської години — штраф від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів (близько 8,5-17 тис. грн)

за повторне порушення протягом року — від 1 000 до 2 000 за повторне (близько 17-34 тис. грн).

Якщо підприємець порушить режим роботи під час комендантської години або порушить режим світломаскування, то його покарають наступним чином:

за перше порушення — штраф від 3 000 до 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів (близько 51-102 тис. грн);

за повторне протягом року — штраф від 10 000 до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів (близько 170-340 тис. грн).

Запропонований законопроєкт узгоджений з МВС та Нацполіцією, вказала пресслужба Верховної Ради. Наразі пропозиції лише внесли на розгляд, але не обговорювали у першому читанні у залі парламенту.

Зазначимо, 1 жовтня видання "УП" оприлюднило репортаж, в якому показано роботу київського розважального закладу Boho під час комендантської години. Упродовж кількох годин поряд побували кілька нарядів поліції, але припинити ці порушення не змогли. При цьому прямо на очах правоохоронців заклад відвідав не один десяток киян.

Пізніше у поліції заявили, що все ж зареєстрували порушення — заклад порушив вимоги закону щодо продажу алкоголю у нічний час. При цьому міністр МВС Ігор Клименко пояснив, що покарати за роботу під час комендантської години правоохоронці не можуть — відсутні відповідні статті у законодавстві України.

Нагадуємо, на Волині жінка накинулась на працівників поліції, які прийшли до неї робити обшук. Постраждали троє осіб — усі мали офіцерські звання. Тим часом у мережі опублікували відео спілкування поліцейських з військовим: він мав контузію, а його перевіряли на стан сп'яніння.