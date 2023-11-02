На Полтавщині блискавка влучила в навчальний човен з людьми: загинув підліток

Правоохоронці почали розслідувати загибель неповнолітнього за статтею "неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей".

У Полтавській області в Горішніх Плавнях під час навчань місцевого яхт-клубу загинув підліток. Блискавка влучила в каное з групою людей, а підліток опинився у воді. Про це 2 листопада повідомила пресслужба Нацполіції Полтавської області.

Інцидент стався ввечері 1 листопада приблизно о 17:20. За попередньою інформацією, під час тренування на каное в затоці "Барбара" група з 5 людей поверталась до берега через погіршення погодних умов.

"До поліції надійшла інформація, що на водоймі під час негоди блискавка влучила в навчальну групу місцевого яхт-клубу, і хлопець зник у воді. Після 4-годинних пошуків його підняли на берег", — йдеться в повідомленні поліції.

Зазначається, що 16-річний підліток загинув. Тіло хлопця відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом триває досудове розслідування.

"Відомості до ЄРДР внесли за ч.2 ст.137 ККУ — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, якщо це спричинило смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки", — зазначили в пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що 27 червня в Росії блискавка вбила кримчанина, коли він біг дорогою. Удар прийшовся просто в голову і від отриманих травм 49-річний чоловік помер на місці.