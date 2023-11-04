"Почали демонтаж": обеліск у центрі Києва "позбавляють" радянської зірки (фото)

На обеліску "Місто-герой Київ" вже змінили дату початку Другої світової війни та демонтували з нього дошку з написом російською. Тепер з пам’ятника прибирають символ СРСР.

У Києві триває декомунізація — черговий символ СРСР "зникне" з Галицької площі. Фото з місця подій 4 листопада поділився український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

"В столиці на площі Перемоги (нині Галицька площа, — ред.) почали демонтаж радянської зірки", — написав він.

Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Зі знімків зрозуміло, що зірку демонтують з обеліска "Місто-герой Київ". Цей монумент був встановлений на площі у 1982 році. Він символізує закінчення Другої світової війни.

Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Варто зазначити, що Галицька площа розташована у Шевченківському районі Києва.

Декомунізація Києва

Нещодавно, у вересні, з обеліска "Місто-герой Київ" вже демонтували зірки, які були прикріплені на бічних сторонах, та анотаційну дошку російською мовою. Окрім того, "1941" замінили на "1939" — рік початку Другої світової війни.

Раніше, 1 серпня, у столиці демонтували радянські символи з монумента "Батьківщина-мати". Відкріплений від конструкції герб СРСР вирішили залишити у музеї, його замінив на щиті український тризуб.

Проте після заміни радянського герба на тризуб українці знайшли на "Батьківщині-мати" ще кілька символів СРСР. Йдеться про дві зірки, розміщені на мечі. У соцмережах запропонували вважати зброю "трофейною", тобто відібраною у противника в бою.