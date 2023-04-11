В Україні за рік знесли 145 пам'ятників: майже кожен п'ятий – Пушкіну

Інформація про демонтаж об'єктів та перейменування вулиць, за даними Мінкульту, не є остаточною, оскільки наприкінці минулого року в місцевих громадах ще розглядалися питання про зміну інших кількох десятків топонімів.

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2022 року в Україні перейменували майже 10 тисяч топонімів і демонтували 145 пам'ятників, 28 з яких — російському письменнику Олександру Пушкіну. Про це 10 квітня поінформувало Міністерство культури та інформаційної політики.

У межах декомунізації та дерусифікації свої імена змінили 9859 топонімів. Крім того, було знесено 145 пам'яток, які мають ідеологічну складову.

"Серед демонтованих пам'яток 28 присвячені російському письменнику Олександру Пушкіну, 4 — російському полководцю Олександру Суворову, 4 — радянському письменнику Миколі Островському, 9 — радянському письменнику Максиму Горькому, 1 — російській імператриці Катерині II і ще більше 20 пам’ятників та пам’ятних знаків на честь радянських визволителів", — йдеться у повідомленні.

Ця інформація — не остаточна, пояснюють у Мінкульті, оскільки процес триває: наприкінці 2022 року в місцевих громадах ще розглядалися питання про зміну кількох десятків топонімів та демонтаж чи перейменування пам'ятників та пам'ятних знаків.

Нагадаємо, 9 лютого у Маріїнському парку біля Верховної Ради демонтували пам'ятник радянському герою Миколі Ватутіну, який простояв там 75 років. За день до цього у столиці завершився демонтаж пам'ятника російському та радянському льотчику Валерію Чкалову. Обидві статуї обіцяли перенести до Музею авіації України імені Антонова.

Раніше, 29 грудня 2022 року, в Одесі знесли пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову та "Засновникам Одеси" — на постаменті були встановлені скульптури Катерини II та її сподвижників — де Рибаса, де Волана, Потьомкіна та Зубова.

Також 27 грудня 2022 року Фокус публікував список перейменованих вулиць Києва. У столиці змінили назви понад 40 вулиць і з'явився, наприклад, провулок Скрябіна. Нові назви обирали жителі міста – у додатку "Київ Цифровий" проходило онлайн-голосування.