В Украине за год снесли 145 памятников: почти каждый пятый – Пушкину

Информация о демонтаже объектов и переименовании улиц, по данным Минкульта, не является окончательной, поскольку в конце минувшего года в местных громадях еще рассматривались вопросы об изменении других нескольких десятков топонимов.

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В 2022 году в Украине переименовали почти 10 тысяч топонимов и демонтировали 145 памятников, 28 из которых — российскому писателю Александру Пушкину. Об этом 10 апреля проинформировало Министерство культуры и информационной политики.

В рамках декоммунизации и дерусификации свои имена сменили 9859 топонимов. Кроме того, были снесены 145 памятников, имеющих идеологическую составляющую.

"Среди демонтированных памятников 28 посвящены российскому писателю Александру Пушкину, 4 – российскому полководцу Александру Суворову, 4 – советскому писателю Николаю Островскому, 9 – советскому писателю Максиму Горькому, 1 – российской императрице Екатерине II и еще более 20 памятников и памятных знаков в честь советских освободителей", – говорится в сообщении.

Эта информация — не окончательная, поясняют в Минкульте, поскольку процесс продолжается: в конце 2022 года в местных громадах еще рассматривались вопросы об изменении нескольких десятков топонимов и демонтаже или переименовании памятников и памятных знаков.

Напомним, 9 февраля в Мариинском парке возле Верховной рады демонтировали памятник советскому герою Николаю Ватутину, который простоял там 75 лет. За день до этого в столице завершился демонтаж памятника российскому и советскому летчику Валерию Чкалову. Обе статуи обещали перенести в Музей авиации Украины имени А.К. Антонова.

Ранее, 29 декабря 2022 года, в Одессе снесли памятники российскому полководцу Александру Суворову и "Основателям Одессы" – на постаменте были установлены скульптуры Екатерины II и ее сподвижников — де Рибаса, де Волана, Потемкина и Зубова.

Также 27 декабря 2022 Фокус публиковал список переименованных улиц Киева. В столице сменили названия более 40 улиц, и появился, например, переулок Скрябина. Новые названия выбирали жители города — в приложении "Киев Цифровой" проходило онлайн-голосование.