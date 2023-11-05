"Сигнал про розрив": закиди Зеленського до Залужного показують розкол у керівництві країни, — NYT

За словами журналістів, ознаки розколу з'явилися в п'ятницю, коли Офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача Силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка, не надавши пояснень.

У суботу, 4 листопада, адміністрація президента України висловила невдоволення з приводу останніх матеріалів, представлених головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, що спричинило запеклу реакцію західних ЗМІ, які вбачають у цьому "яскравий публічний акт критики". Ця подія підкреслює наявність розбіжностей між військовим і цивільним керівництвом в Україні. Про це повідомляє видання The New York Times.

Редакція відзначила реакцію заступника керівника Офісу президента, Ігоря Жовкви, на статтю Валерія Залужного в журналі The Economist. Жовква заявив, що "військовим не слід робити загальнодоступними відомості про те, що відбувається на фронті".

"Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом в і без того непростий для України час. Розрив між генералом і президентом виникає в той час, коли Україна бореться у військовій і дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході. Водночас у деяких європейських столицях і серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні", — йдеться в повідомленні.

За даними видання, ознаки розбіжностей стали помітними в п'ятницю, коли офіс президента звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача Сил спеціальних операцій — генерала Віктора Хоренка, і не надав офіційних пояснень цього рішення.

Згідно з даними журналістів, американські військові офіцери, які співпрацювали з генералом Хоренком, були здивовані інформацією про його відсторонення та оцінили свої робочі стосунки з ним як "щільні та ефективні".

За даними The New York Times, звільнення генерала Хоренка викликало занепокоєння в лавах військових, незважаючи на наявність певних нарікань до стратегічних рішень, які дехто вважає політично орієнтованими.

Що відомо про звільнення Хоренка

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка. В Офісі президента пояснили, що кадрова зміна відбулася за поданням міністра оборони Рустема Умерова.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що генерал Хоренко "продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України".

Сам екскомандувач ССО також прокоментував своє звільнення. Він розповів, що не знає причин відставки і дізнався про неї зі ЗМІ.