"Чортів терорист": Зеленський обізвав Путіна під час інтерв'ю (відео)

Президент емоційно пояснював, за що воюють і гинуть українці. Війна забирає найкращих, але ніхто не віддасть свободу російському диктатору.

Українці не готові віддати свободу чортовому терористу, президенту Росії Володимиру Путіну. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу NBC News.

"У мене багато сили. Навіть якщо ми відчуваємо себе сильними, маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все наше життя. Ціна велика, війна забирає найкращих із нас, найкращих героїв, чоловіків, жінок і дітей. Але ми не готові віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось чому ми воюємо", — пояснив глава держави.

Ведуча програми не перебивала емоційну промову Зеленського. Президент також зазначив, що ніхто із західних союзників не тисне на нього з приводу переговорів із Росією.

Нагадаємо, МЗС України нещодавно коментувало чутки про ведення переговорів із Кремлем "за зачиненими дверима". Очільник міністерства Дмитро Кулеба зазначив, що основа формули миру України — це повага до суверенітету і територіальної цілісності країни.

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, 30 жовтня закликав РФ і Україну до якнайшвидших переговорів "про землю і про мир". За його оцінками, зараз на полі бою склалася патова ситуація і дві сторони мають проблеми в армії.