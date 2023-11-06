"Наведіть приклад": Єрмак відповів на заяви експрезидента Єврокомісії щодо корупції в Україні

Керівник Офісу президента заявив, що певні корупційні виклики існують у багатьох державах світу, а наша держава навіть в умовах війни проводить певні реформи.

Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, не погодився із заявою колишнього президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера стосовно "корумпованої України". Подробиці він повідомив в інтерв’ю Politico.

За його словами, такі виклики існують у багатьох державах світу, а наша країна навіть в умовах війни проводить певні реформи. Єрмак наголосив на тому, що наша держава опинилася у важкій ситуації, яка вимагає іншої оцінки.

"Наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", — заявив він.

Єрмак додав, що не пригадує поїздки Юнкера в Україну останніми роками. За його словами, це дивно чути від колишнього посадовця.

Він також наголосив на тому, що майбутні переговори в США щодо розширення співпраці з метою підвищення обороноздатності України та надання країні можливості розбудувати свою систему ППО. За його словами, ці дискусії будуть "дуже конкретними та практичними".

Корупція в Україні — заява Юнкера

Колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на початку жовтня заявив, що європейські партнери не мали би давати українському народу "неправдивих обіцянок" щодо швидкого вступу в ЄС. Він наголосив на тому, що країна наразі не готова до членства, зокрема через "корупцію на всіх рівнях суспільства". Юнкер водночас зазначив, що європейська перспектива для України та Молдови повинна бути збережена, але "не повинна бути пов'язана з надією на те, що цього можна досягти за одну ніч, просто натиснувши на кнопку".

Нагадаємо, Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, 3 жовтня заявив, що корупційні скандали в Україні не стануть на заваді для військової допомоги з боку Заходу. За його словами, наша держава веде з партнерами й економічні переговори, які не корелюються з військовою допомогою.