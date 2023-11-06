Невдало "пожартував": український співак виправдався після скандалу з польською мовою (відео)

За слова свого соліста рок-гурт "Пошлая Молли" може поплатитися скасуванням гастролей у Польщі.

Соліст українського рок-гурту "Пошлая Молли" Кирило Блієдний, який встиг від ранку 6 листопада у відеопості Instagram образити поляків і їхню мову, спробував виправдатися. Про це він сказав у своєму наступному пості в тій самій соцмережі.

Блєдний пояснив, що, виявляється, це була пародія на росіян і їхню характерну особливість — імперськість. Свої слова щодо того, що поляки "повинні говорити нормальною мовою", він назвав "стьобом".

"Мені здавалося, що цей прикол зчитується ось так. Очевидно, що це товстезний рофл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського росіянина. Я просто стібався. Напевно, гумор не для всіх. Гумор некоректний у цій ситуації. Яка російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію. Очевидно, що це був жарт. Вибачте за гостренький гумор", — сказав співак.

Водночас, поки Блєдний знаходив слова для виправдання своєї нецензурної лексики в бік польської мови, обурені польські шанувальники гурту закликали скасувати гастролі "Пошлой Молли" в Польщі.

Коментарі поляків у соцмережі

Меломани з Польщі після скандального посту Кирила Блєдного закликали його повертатися в Москву, якщо його не влаштовує польська мова.

Зверніть увагу. Хлопець вважає польську мову "поганою" та хоче дати три концерти в Польщі. Можливо, таким "артистам" не варто приділяти місце?

Якого біса ти з України… Навіщо ти тоді їхав у Польщу, якщо тобі щось не подобається? Не подобається польська мова — вали з Польщі. Усе дуже просто.

Гостю, якщо вас не влаштовує польська мова, валіть до біса в Москву.

Навіть не приїжджайте в Польщу на концерт, бо вам розмажуть обличчя. Вали в Москву.

Валіть із Польщі, якщо вам щось не подобається! У Росію, в Москву, щоб цілувати дупу Путіну!

Кирило Блєдний і Україна

Фронтмен гурту "Пошлая Молли" Кирило Тимошенко, більш відомий як Кирило Блєдний, відверто окреслив свою позицію щодо російсько-української війни, хоча раніше гурт часто гастролював у Росії. Після повномасштабного вторгнення музиканти залишили РФ і заявили однозначну позицію. З лютого 2022 року музиканти на чолі з Кирилом Блєдним дають благодійні концерти на підтримку України по всьому світу.

"Пошлая Молли" — російськомовний український гурт. Виконує музику в стилі мамбл-рок і сінт-панк, поєднуючи поп-панк із електронною музикою. Соліст гурту описує "Пошлую Молли" як збірний образ зіпсованої школярки.

Нагадаємо, що у Вінниці заборонили російські пісні, музику, вистави та фільми. Підприємці мають відмовитися від контенту країни-окупантки.

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