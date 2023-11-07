Облила фекаліями та вдарила відром: жительку Тернопільщини покарали за напад на копів

Засуджена перебувала в розшуку, тож до неї навідалися правоохоронці. Жінка вийшла до копів і спровокувала конфлікт, який завершився судовим розглядом.

Чортківський районний суд Тернопільської області призначив 1 рік умовного покарання місцевій мешканці за те, що вона виплеснула відро фекалій на одного поліцейського, а іншого побила порожнім відром. Про це повідомляє видання Zaxid, посилаючись на рішення Феміди.

Приводом для візиту правоохоронців до жінки стала її неявка на судове засідання у справі про крадіжку з магазину "Епіцентр" у Хмельницькій області. Своє невдоволення непроханими гостями обвинувачена спочатку проявила нецензурною лайкою, а потім напала на поліцейських.

Інцидент стався 11 лютого 2023 року близько 11:00 ранку. Поліцейські Олександр Бромарецький та Уляна Співак прийшли на подвір'я будинку за адресою реєстрації Ірини Дереворез, яка перебувала в судовому розшуку.

Обвинувачена вийшла до представників поліції і почала сварку. Після попередження поліцейських про неприпустимість такої поведінки з представниками влади, громадянка Дереворез ще більше розлютилася і вдарила одного правоохоронця пластиковим відром по спині.

"Унаслідок своїх дій обвинувачена нанесла працівникові поліції тілесне ушкодження у вигляді синця на спині, яке за ступенем тяжкості належить до категорії легких", — ідеться у вироку Чортківського районного суду від 27 жовтня 2023 року.

Після цього жінка облила з відра правоохоронницю невідомою речовиною з різким запахом, а потім набрала в інше відро фекалії з вуличного туалету і виплеснула їх на другого поліцейського.

Суд кваліфікував дії обвинуваченої як такі, що підпадають під дію двох статей кримінального кодексу:

вчинення опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків (ч. 2 ст. 342 КК України);

заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

У суді постраждалі поліцейські не висунули проти обвинуваченої матеріальних і моральних претензій. З огляду на це, а також визнання обвинуваченою своєї вини та інші пом'якшувальні обставини, суд призначив Ірині Дереворез покарання у вигляді одного року іспитового строку.

Нагадаємо, за репости в "Однокласниках" літню українку відправили до в'язниці на 5 років. Жінка поділилася публікаціями протизаконного змісту в соціальній мережі.

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