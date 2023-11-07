У Вінниці затримали депутата ОПЗЖ, який займався рекетом (фото)

Чоловік разом зі спільниками працював під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Він вимагав у підприємців "данину", а у разі відмови погрожував розправою.

Працівники української служби безпеки затримала вінницького депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя", який під керівництвом кримінального авторитета займався рекетом. Про це повідомляють у СБУ.

Зазначається, що депутат діяв разом із двома спільниками — працівниками Муніципальної варти міської ради. Вони, під керівництвом місцевого кримінального авторитета, займалися рекетом аграрного бізнесу. Підозрювані вимагали у підприємців "данину". У разі відмови вони погрожували власникам бізнесу насильством та знищенням майна.

Також служба безпеки задокументувала факт вимагання з керівника однієї з агрокомпаній "боргу" у розмірі 9 тис. доларів.

"Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити "борг", — йдеться у повідомленні.

Затримали зловмисників у Вінниці. Під час обшуків у депутата виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, а в інших учасників схеми – гроші та записи "боржників".

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Усім учасникам кримінального угруповання повідомили про підозру у вимаганні. За інформацією СБУ, депутат та двоє його спільників перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також зазначається, що перевіряється причетність чоловіків до вчинення інших злочинів на території Вінниччини.

Правоохоронці не уточнюють ім’я депутата, втім за інформацією місцевих ЗМІ ймовірно йдеться про 34-річного депутата 8 скликання Вінницької обласної ради Руслана Траплю. За даними аналітичної системи Youcontrol, підозрюваний також є директором Немирівського цегельного заводу та ТОВ "Вінсітібуд". Окрім того, до лютого 2022 року був директором компанії "Грін Енерджі Вінниця".

Інформація з сайту Вінницької районної ради

Нагадаємо, на днях СБУ затримали колишнього депутата Миколаївської районної ради, який планував створити "Миколаївську народну республіку". Після створення республіки чоловік мав публічно звернутися до Путіна з проханням приєднати регіон до Росії.

Також на початку листопада у Запоріжжі затримали російського агента, який влаштувався на роботу до Запорізької ОВА. Зловмисник намагався вивідати для ворога інформацію про дислокацію українських військ. Чоловік сам звернувся до окупантів та запропонував свою допомогу у війні.