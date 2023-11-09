Youtube та інші застосунки: в Україні хочуть повністю заборонити російську музику (відео)

Журналістка Яніна Соколова впевнена, що заборонити потрібно не тільки музику, а й блоги та інтервʼю так званих опозиційних росіян.

Російську музику хочуть повністю заборонити в українському YouTube і будь-яких мобільних застосунках. Цим питанням займається Міністерство цифрової трансформації України спільно з журналістами. Про це 8 листопада заявила українська журналістка Яніна Соколова в інтервʼю "Українській правді".

За її словами, заборону хочуть впровадити для контенту, який створюється росіянами у будь-якому куточку світу.

Соколова розповіла, що у спілкуванні з представниками Міністерста цифрової трансформації обговорювалося бойкотування російської музики на території нашої держави.

"Потім ми перейшли до справи. Спершу ми зайнялися музикою, тому що в Україні, якщо ви зайдете в iTunes чи Spotify, російські виконавці в трендах… Ми платимо їм за це. Вони беруть ці гроші, віддають на "СВО" і потім нас бомблять. Тому більшість людей, на жаль, тупі. Це люди, які не вміють прослідкувати причинно-наслідковий звʼязок. Основна маса – це люди, які не мають критичного мислення. Потрібно їм допомогти", — заявила Яніна Соколова.

Вона повідомила, що спільно з Мінцифрою вже надіслано низку документів, аби в українському YouTube та у в усіх додатках не було російської музики.

Журналістка впевнена, що заборонити потрібно не тільки музику, а й блоги та інтервʼю так званих опозиційних росіян, яких в Російській Федерації визнали "іноагентами". "Тому, що ці "іноагенти" тягнуть нас в їхній (російський — ред.) інформаційний простір", — зазначила Соколова.

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