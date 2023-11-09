Подарував гранати помічнику Залужного: офіцеру не призначили запобіжний захід

Джерела видання зазначили, що суддя не задовольнила клопотання прокурора про домашній арешт.

У Печерському суді Києва не обрали запобіжний захід офіцеру з апарату Головнокомандувача Збройних сил України, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Про це повідомили джерела "Суспільного".

За інформацією журналістів, прокуратура наполягає на домашньому арешті для фігуранта. Підозрюваний, згідно з джерелами видання — полковник Андрій Тімченко.

Окрім того, джерела зазначили, що суддя згодом не задовольнила клопотання про домашній арешт.

За словами кореспондентка, підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати.

Адвокат Тімченка заявив, що офіцер утримуватиметься від коментарів до завершення слідства. Журналістам було заборонено фіксувати судове засідання.

"Статус підозрюваного для чоловіка залишається чинним, правоохоронці можуть повторно подати клопотання про запобіжний захід для нього", — наголосили у повідомленні.

Загибель помічника Залужного Геннадія Частякова: що відомо

6 листопада стало відомо, що на Київщині у власному будинку від вибуху гранати у свій день народження загинув 39-річний Геннадій Частяков, помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Трагедія сталася в с. Чайка. Внаслідок вибуху також постраждав 13-річний син військового. Він отримав тяжкі поранення та був госпіталізований. За словами дружини загиблого, вибух стався після відкриття одного з подарунків, який йому подарували на день народження. Гибель свого помічника підтвердив головнокомандувач ЗСУ.

Невдовзі в ЗМІ повідомили, що постраждалий син отримав рвані рані обличчя. Окрім хлопчика, в будинку також перебувала донька загиблого, однак вона внаслідок вибуху не постраждала.

За інформацією журналістів, Геннадій Частяков приніс додому пляшку алкоголю та три німецькі гранати, які йому подарували. Також у поліції повідомляли, що вибух у будинку могло спричинити необережне поводження з боєприпасами.

Нагадаємо, Фокус з’ясовував, чи міг помічник головнокомандувача ЗСУ переплутати боєприпас із муляжами чи це було сплановане вбивство. Попри різні версії, військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що Геннадій Частяков не міг не відрізнити гранату від муляжів. За його словами, звук від висмикування чеки не можна ні з чим переплутати, і після її висмикування є ще 4 секунди, щоб її викинути або накрити собою.