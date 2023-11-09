В Україні немає російської нацменшини: у переговорах з ЄС питання не обговорюють, — Стефанишина (відео)

За словами нардепа, в Україні також немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російську меншину.

Нардепка від партії "Голос" і віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 9 листопада на пресконференції з послом Євросоюзу Катаріною Матерновою заявила, що в переговорах із ЄС про права національних меншин питання російської меншини не обговорюють, тому що, на думку чиновниці, такої національної групи в Україні просто не існує. Про це повідомляє LIGA.net.

"В Україні немає російської меншини. Її не існує! — заявила Стефанишина. — Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російська меншина".

За її словами, є українці, які використовують російську мову. Себе вона називає одеситкою, яка, коли їй зручно, говорить українською або російською.

Венеціанська комісія у своїх рекомендаціях для України все ж таки згадує про російську меншину, але в переговорах з ЄС, за словами Стефанишиної, про це не йдеться і як вимога це не звучить.

3 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон "Про національні меншини в Україні". Реалізація цього закону — один із семи "кандидатських критеріїв" на шляху України до Євросоюзу.

Нагадаємо, що 7 листопада голова держави анонсував важливі новини від ЄС. За його словами, очікується історичний висновок Євросоюзу щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії.

Також повідомлялося, що представники Польщі пояснили, коли погодяться на вступ України до ЄС. Влада Польщі каже, що без вирішення питання про ексгумацію поляків, загиблих під час Волинської різанини, неможливо буде побудувати довгострокове примирення з Україною.