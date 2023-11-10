В Україні демонтують пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам

Звільнення від російської та радянської культурної спадщини чекає як на Київ, так і на інші українські міста. У Мінкульті повідомили, що саме вилучать з Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Уряд ухвалив рішення демонтувати пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну, ватажку більшовиків Миколі Щорсу та іншим російським і радянським діячам. Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Обов'язки з демонтажу пам’ятників російських та радянських діячів поклали на місцеві громади. Як повідомили у міністерстві, місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики, що означає — демонтувати та перемістити пам’ятники.

"Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики — демонтувати та перемістити пам’ятники", — наголосив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Пам'ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка в Києві демонтують

Що саме вилучили з Державного реєстру нерухомих пам’яток Києва

Так, з реєстру Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення вилучили:

пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському,

пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка,

могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку,

монітор "Железняков" по вул. Електриків,

пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві

Які пам’ятники демонтують в інших містах

Окрім столиці звільнення від російської та радянської культурної спадщини здійснять в наступних містах:

пам’ятники Пушкіну — в Житомирі, Харкові та Одесі,

князю Воронцову — в Одесі,

полководцю Суворову — в Ізмаїлі,

адміралу Ушакову — в Херсоні,

"Україна — визволителям" — в Ужгороді,

Меморіальний комплекс "Борцям революції" — в Луганську.

Нагадаємо, 20 серпня 2023-го мер Одеси заявив, що пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну не потрібно прибирати в місті. За словами Геннадія Труханова, Пушкін — це відомий поет. Його люблять, поважають як українці, так і в усьому світі.

Раніше в Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II та полководцю Олександру Суворову. Зокрема, пам'ятник "Засновникам Одеси" було встановлено на Катерининській площі у 2007 році, а пам'ятник Суворову — 2012 року.