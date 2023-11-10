Очікується сильний сніг та вітер: синоптики дали прогноз на вихідні (карта)

Синоптики попередили про грози та значні пориви вітру, які досягатимуть 15-22 метрів за секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На вихідних 11-12 листопада в деяких регіонах очікуються значні дощі з грозами та мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Вихідними в Україну завітає ціла компанія бурхливих метеорологічних явищ. Активний циклон із південного заходу Європи з дивною назвою Helmoe (ще й третій) зумовить практично повсюди в Україні дощі! Увага! Можливі сильні дощі! І в суботу, і в неділю", — сказала Наталка Діденко.

Активність циклону

Також синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні гідрометеорологічні явища в суботу. Зокрема, вранці та вдень 11 листопада та впродовж 12 листопада в усіх регіонах, крім західних, пориви вітру досягатимуть 15-22 метрів за секунду. 12 листопада в південній частині, центральних та східних областях місцями — 25 метрів за секунду. Зокрема, в більшості областей оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні

Прогноз погоди на суботу 11 листопада

За прогнозом синоптикині Діденко в суботу у східній частині буде без істотних опадів. Очікується вітер північно-західного напрямку, який досягатиме штормових поривів до 15-20 метрів за секунду, подекуди до 25. У Карпатах через низьку температуру йтиме мокрий сніг, синоптикиня попереджає, що він може бути сильним. На півдні України йтимуть дощі, які супроводжуватимуться грозами. Протягом доби температура повітря у більшості областей становите від 7 до 12 градусів тепла, на півдні від 12 до 17.

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, в суботу 11 жовтня в усіх областях, крім східних, очікуються невеликі та помірні дощі, тоді як в південних областях місцями значні дощі з грозами. Вранці та вдень в усіх регіонах, крім західних, пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Натомість стовпчики термометрів вночі покажуть від 2 до 8 градусів тепла, а вдень від 7 до 12, у південній частині вночі очікується від 9 до 14 градусів тепла, а вдень від 13 до 18.

Прогноз погоди на 11 листопада

Прогноз погоди на неділю 12 листопада

В Укргідрометцентрі попереджають, що в неділю 12 жовтня у північних та центральних областях очікуються помірні, тоді як вночі й у південних — значні дощі. Синоптики прогнозують значний мокрий сніг у Карпатах. Пориви вітру в усіх областях, крім західних, досягатимуть 15-22 метрів за секунду, а в південній частині, східних та центральних областях місцями — 25 метрів за секунду. Температура повітря істотно не зміниться з суботи, але на заході дещо знизиться.

Прогноз погоди на 13 листопада

Прогноз погоди на понеділок 13 листопада

У понеділок 13 жовтня переважатиме погода без опадів, невеликий дощ можливий вночі на північному сході. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0 до 7 градусів тепла, а вдень на півночі від 3 до 8, на решті території очікується від 6 до 11, на півдні — до 14 градусів тепла.

Прогноз погоди на 13 листопада

Прогноз погоди на вихідні в Києві та області

На вихідних, за прогнозом Наталки Діденко, в Києві очікуються дощі, також прогнозується північно-західний сильний вітер. Температура повітря вдень становитиме +9 градусів у суботу та +7 — у неділю.

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, що в Київській області 11 листопада очікується хмарна погода, вночі без опадів, проте вдень можливий дощ. Переважатиме південно-східний вітер, 7-12 метрів за секунду, проте його пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде 3-8 градусів тепла, вдень 7-12, у Києві вночі 5-7, вдень близько 10.

"11 листопада, 12 листопада вдень пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці 12 листопада значний дощ. І рівень небезпечності", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що в другій половині листопада температура повітря поступово знижуватиметься. Зокрема, середньомісячна очікується на рівні 2-7 градусів тепла.

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