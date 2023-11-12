Видно чорний дим і вогонь: у Харкові пролунав потужний вибух, є постраждалі (фото, відео)

За інформацією місцевих медіа, внаслідок вибуху і пожежі постраждав заправник однієї з АЗК, якого з численними опіками госпіталізували.

У Харкові вранці, 12 листопада о 8:50 пролунав потужний вибух. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі медіа "Супільне".

ЗМІ повідомило, що повітряної тривоги в місті не оголошували.

Дещо пізніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про те, що вибух у місті стався не через ракетну або дронову атаку ЗС РФ по Харкову.

"Усе чисто. За уточненою інформацією вибух стався не через ворожу атаку. Причини з'ясовують фахівці", — написав він.

У місцевих Telegram-каналах городяни, які стали свідками надзвичайної ситуації, що сталася, почали публікувати фото і відео. Таким чином вдалося дізнатися, що вибух стався на заправній станції ОККО поблизу Південної залізниці. Чорний дим і вогонь можна було спостерігати з мосту, який височів над залізничними коліями.

Практично одразу ж перекрили вулицю Полтавський шлях у західній частині міста. Там стояв регулювальник і показував водіям напрямок, за яким вони могли б проїхати. За його спиною було видно пожежу.

Пізніше з'явилася неофіційна інформація про те, що стався вибух заправної колонки.

Під час пожежі на АЗС постраждав заправник і згорів автомобіль Фото: Патрульная полиция

Постраждав заправник, із численними опіками його забрала карета "швидкої", а співробітники ДСНС на той час встигли впоратися з вогнем і не дали пожежі перекинутися на сусідні будівлі.

Місцеві ТГ-канали повідомляють про те, що під час вибуху на автозаправці постраждав чоловік Фото: Скриншот

Станом на зараз, як повідомила Патрульна поліція Харківської області, через вибух на АЗК тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва. Обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.

Через вибух на АЗК тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський шлях Фото: Патрульная полиция

Нагадаємо, 3 листопада російські окупанти завдали близько 10 ударів дронами по Харківській області. За словами прес-секретаря Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, через російську атаку в Харкові пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад та автомобілі. Крім того, спалахнула пожежа на СТО.

Раніше, 8 жовтня, в один із багатоповерхових будинків Херсона влучив російський снаряд, унаслідок чого повністю було зруйновано дві квартири і постраждали люди. Майже через місяць місцеві жителі розповіли, як готуються до зими.