В Україні вирує снігова заметіль: з'явилися неймовірні кадри з гори Піп Іван (фото, відео)

Через снігові опади та обмежену видимість, рятувальники рекомендують туристам утриматися від походів у гори.

В Україну прийшла справжня зима: на горі Піп Іван у Карпатах уже кілька днів вирує хуртовина. Фото засніженої гірської вершини опублікували на сторінці Чорногірського гірничо-пошуково-рятувального поста у Facebook у неділю, 12 листопада.

"Станом на 09:00, 12.11.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 4-7 м/с., температура повітря -6°С", — йдеться в повідомленні.

На горі Піп Іван у Карпатах уже кілька днів вирує хуртовина Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Зазначимо, що сильна хуртовина триває кілька днів. У горах оголосили штормове попередження.

Через снігові опади та обмежену видимість, рятувальники рекомендують туристам утриматися від походів у гори. Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Через снігові опади та обмежену видимість, рятувальники рекомендують туристам утриматися від походів у гори.

Чорна гора (Піп-Іван Чорногірський, Чорногорець) — одна з найвищих вершин хребта Чорногора, третя за висотою вершина України, розташована на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота 2020,5 м.

Сильна хуртовина триває кілька днів. У горах оголосили штормове попередження Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Назву, за переказами, гора отримала за скелю на вершині, яка була схожа на попа в рясі. Зараз від скелі залишилися лише уламки. Насправді ж старішою назвою гори є "Чорна гора", отримана нею після того, як легендарний Довбуш переміг на ній чорта, або "Чорну біду". Назву ж "Піп-Іван" гора отримала після описки під час складання карт.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дме північний вітер Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Гора Піп-Іван Чорногірський відома головним чином своєю обсерваторією "Білий слон", що розташована на самій вершині. Обсерваторію почали будувати 1936-го року, залучивши до її будівництва переважно людей з навколишніх сіл. 29 липня 1938 року відбулося урочисте відкриття. Комплекс включав 43 приміщення. Складалася обсерваторія з п'ятиповерхового готелю, господарських прибудов і вежі з телескопом. Вежу увінчував 10-метровий мідний купол, що відкривався автоматично.

Нагадаємо, 8 жовтня на горі Піп Іван випав перший дрібний сніг. Станом на 9:00, 08.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський був туман і дощ, а температура повітря опустилася до 1°С, пориви вітру були зафіксовані до 8 м/с.

Також ми писали про те, коли в Україну прийдуть морози і випаде сніг. Спрогнозувати сніг у листопаді складно, проте його не варто виключати, оскільки за статистичними кліматичними даними в цей час він не є чимось аномальним