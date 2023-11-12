Синоптики попередили українців про снігопади: де і коли засніжить

У другій половині тижня, ближче до вихідних, в Україну прийде холодне повітря з північних регіонів Європи. Тому місцями опади переходитимуть у сніг.

Дрібний дощ, який цими вихідними йшов на більшій частині України, наступного тижня замінить сніг. Такий прогноз погоди з 13 по 19 листопада дали синоптики "Укргідрометцентру".

Погода в Україні в понеділок, 13 листопада

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі в північно-східній частині невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в північних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 4-9°, у південній частині 8-13°. У Карпатах невеликий мокрий сніг; температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

Погода в Україні у вівторок, 14 листопада

У західних регіонах країни вдень також у північних і центральних областях очікується невеликий, місцями помірний дощ. У Карпатах пройде мокрий сніг. У південних областях і на території Криму вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, із поривами 5-10 м/с. Нічна температура +3...-2°С, денна +8...+13°С, у північних областях +4...+9°С.

Погода в Україні в середу, 15 листопада

На більшій частині України очікуються дощі, у Карпатах із мокрим снігом. У західних областях, Приазов'ї та в Криму опади, місцями буде туманно. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °С, вдень +6...+11 °С, на півдні та в Криму +10...+15 °С.

Погода в Україні в четвер, 16 листопада

Збережеться нестійка та дощова погода. Лише вдень у західних областях без істотних опадів. Вітер північний / північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних і західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде +4...+9°С, вдень +6...+11°С. У північних і західних регіонах уночі 0...+5°С, удень +3...+8°С.

Погода в Україні в п'ятницю, 17 листопада

У центральних і південних областях без істотних опадів, на решті України пройдуть невеликі дощі, у Карпатах і на крайній півночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, у західних областях південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -3°С, удень +2...+8°С.

Нагадаємо, 12 листопада ми писали про те, що з'явилися неймовірні кадри з гори Піп Іван. Через снігові опади та обмежену видимість, рятувальники рекомендують туристам утриматися від походів у гори.

Також ми писали про те, коли в Україну прийдуть морози і випаде сніг. Спрогнозувати сніг у листопаді складно, проте його не варто виключати, оскільки за статистичними кліматичними даними в цей час він не є чимось аномальним