Сніжно, вітряно та -3 градуси: синоптики дали прогноз на понеділок — карта

У деяких регіонах очікується сильний вітер, пориви якого досягатимуть 15-20 метрів за секунду, розповіли синоптики.

У понеділок 13 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру у Facebook.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі в північно-східній частині невеликий дощ", — йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначили, що переважатиме західний, південно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду, вночі в північних та східних областях місцями пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі очікується від 1-6 градусів тепла, а вдень від 4 до 9 градусів. У південних регіонах стовпчики термометрів покажуть 8-13 градусів. Натомість у Карпатах очікується невеликий мокрий сніг, температура повітря протягом доби буди від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Прогноз погоди на 13 листопада

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, у понеділок 13 листопада невеликі короткочасні дощі очікуються в північних областях, вдень також в районі Полісся. На решті території опадів не передбачається. Переважатиме південно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду, проте вночі в північних та східних регіонах окремі пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде близько 4-9 градусів тепла, в західних областях буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень температура повітря прогріється до 8-13 градусів тепла, тоді як протягом доби в Карпатах буде близько 0 градусів.

Прогноз погоди в Києві та області на 13 листопада

Синоптики Укргідрометцентру спрогнозували, що в Київській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Очікується південно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду, вночі місцями пориви будуть 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, а вдень від 4 до 9. В Києві стовпчики термометрів покажуть 4-6 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 7-9 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що в листопаді середньомісячна температура коливатиметься в межах 2-7 градусів тепла. Крім цього, вона зазначила, що цьогорічна зима буде теплою.

Метеорологиня Вазіра Мартазінова заявила, що бувають випадки, коли листопад може бути холоднішим за грудень. З її слів, у цей місяць можливі різні похолодання.