Здавали судно в "чорну" оренду: в одеському морському підприємстві викрили велику схему

За даними слідства, щоб "заощадити", директор компанії передавав морське судно в платне користування іншим компаніям, не сплачуючи податки з отриманої орендної плати.

В Україні було викрито велику схему ухилення від сплати податків на морському підприємстві, що призвело до збитків у розмірі 8,6 млн гривень для держави. Директору компанії з Одеси, який економив на податках, уже висунуто обвинувачення в ухиленні від сплати податків у значних обсягах. Про це йдеться в повідомленні Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Слідство виявило, що компанія ухилялася від сплати податків у період із 2021 по 2023 рік.

Підприємство спеціалізується на наданні послуг з обслуговування водного транспорту в портах. У спробі заощадити, керівник компанії передавав в оренду морське судно іншим фірмам, ухиляючись від сплати податків на отримані кошти за оренду.

Докази реалізації тіньової схеми було виявлено під час обшуків в офісі компанії. Однак досудове розслідування ще триває.

"Такі дії вчинялися всупереч законодавчим обмеженням щодо розпорядження морським судном, що ввезене на територію України в митному режимі "тимчасове ввезення", з використанням пільг при сплаті митних платежів. Таким чином до бюджету не надійшло близько 8,6 млн грн податків", — зазначають у БЕБ.

Нагадаємо, на початку серпня в мережі повідомляли, що в Закарпатській області планують виділити майже 600 млн грн на ремонт дороги. Українського підприємця, який опублікував інформацію про можливі роботи, обурило це. адже, на його думку, такі витрати не потрібні під час війни.

Також у вересні у Львові провели тендер на реконструкцію вулиці, яку ремонтували кількома роками раніше. Тоді в місцевій мерії заявляли, що не стануть укладати договір, однак місто ще має розрахуватися за раніше проведені роботи.