Працівник СБУ слухав російський шансон і побився з військовим: його відсторонили (відео)

Контррозвідник Дмитро Сивак потрапив у скандал через те, що його гості веселились у ресторані під пісню "Владимирский централ". Коли компанія українського захисника вирішила зробити зауваження, у хід пішли кулаки.

Служба безпеки України (СБУ) відсторонила працівника департаменту військової контррозвідки Дмитра Сивака, який втрапив у скандал через танці під російський шансон та бійку з військовими. Про це 13 листопада з посиланням на пресслужбу відомства повідомили у NV.

За даними ЗМІ, Сивака відсторонили від виконання обовʼязків та вивели в розпорядження командира.

"Тобто його не звільнили, але виконувати свою роботу він не зможе", — пояснили журналісти.

Нині підрозділи внутрішньої безпеки СБУ проводять службове розслідування. У відомстві наголосили, що така поведінка не гідна військового, особливо у час, коли тисячі співробітників служби боронять Україну на передовій.

Бійка в ресторані через шансон: що сталося?

Як повідомляли у медіа "20 хвилин", 4 листопада у ресторані "Арталь" у Вінницькій області одночасно дві компанії святкували Дні народження. В одному залі неназваний український військовий зібрав своїх рідних та друзів, а іншому — близькі вітали працівника СБУ.

Після 22:00 музичний супровід закладу завершив роботу, і гості зі здивуванням почули російський шансон. З VIP-зали спочатку пролунав "Владимирский централ" у виконанні Михайла Круга, а потім — композиція "Приходите в мой дом, мои двери открыты".

Обурені гості військового вирішили зробити зауваження, але компанія у сусідній залі продовжила розважатись. Офіціанти та адміністрація ресторану на скарги також не відреагували. Згодом між двома компаніями почалася бійка.

У лікарню доправили чотирьох постраждалих. З компанії захисника постраждали троє — військовий, стоматолог та юрист. Їхні імена невідомі. Також зі струсом мозку був госпіталізований Руслан Сивак — батько контррозвідника Дмитра Сивака, який і був іменинником.

Зі слів очевидців, Руслан Сивак ставив шансон та ініціював бійку разом зі своїм сином.

Поліція порушила справу за статтею про хуліганство через інцидент.

Нагадаємо, також у скандал потрапила екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон. Вона поділилась у соцмережах скриншотом листа від мешканця Криму, в якому він висловився щодо української мови. У публікації не було приховане ім’я студента, і вже за кілька днів його затримали російські окупанти.

Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що добиватиметься притягнення мовознавиці до відповідальності. З її слів, публікація повідомлення — "це ницість і злочин".