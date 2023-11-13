У Держприкордонслужбі розповіли, коли очікують на розблокування пунктів пропуску

У ДПСУ кажуть, що через блокаду польських перевізників ускладнюється робота й інших пунктів пропуску та вірять, що відновлення руху відбудеться після зустрічі з польськими перевізниками.

У Держприкордонслужбі кажуть, що сподіваються на відновленні руху на пунктах пропуску після перемовин. Про це повідомив в ефірі "Радіо Свобода" речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зокрема, переговори з польськими перевізниками та владою сусідньої країни були заплановані на 13 листопада. За словами Демченка, зустріч планувалася ще до блокування пунктів пропуску, однак не було можливості її провести.

Речник Держприкордонслужби також пояснив, що через блокування руху також ускладнено роботу пункту пропуску "Шегині — Медика".

"Через збільшення (потоку) вантажівок створюється черга й інфраструктура цього пункту пропуску не дозволяє за добу оформити всі ці вантажівки, які слідують з Польщі в Україну через цей пункт пропуску", — сказав Андрій Демченко.

Також у ранковому ефірі речник ДПСУ зазначив, що польська сторона приймала вантажівки у пункті пропуску "Краківець" на виїзд з України. У всіх інших пунктах пропуску мітингувальники пропускають лише по одній вантажівці на годину.

Страйк польських перевізників

Про те, що польські перевізники планують страйк на кордоні стало відомо 30 жовтня. Одними із їхніх умов є відновлення для українських перевізників отримання дозволів, отримання доступу до системи "Шлях", посилення правил перевезень для іноземних перевізників. Також вони вимагають створення окремих черг у Є-черзі для автомобілей на європейській реєстрації та окремих черг на пунктах пропуску для порожніх фур.

Через страйк з обох сторін пунктів пропуску утворилися великі черги з вантажівок. Так, станом на 12 листопада у трьох пунктах пропуску стояло близько 2,5 тис. вантажних автомобілів.

11 листопада у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури заявляли, що 13 листопада на кордоні відбудеться зустріч перевізників та представниками польської влади для розблокування роботи пунктів пропуску.