"Це питання аморальності": у Зеленського розкритикували дії Ірини Фаріон (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, зараз на окупованих територіях України діє агресивна машина РФ, яка репресує людей із проукраїнською позицією.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував дії відомої української філологині Ірини Фаріон, яка опублікувала в мережі особисті дані студента з тимчасово окупованого Криму. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "24 каналу".

"Бачимо людину, яка своїми діями хайповими призводить до особистої трагедії", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що вже є звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб СБУ перевірили на склад злочину дії Фаріон. На думку Подоляка, це правильно.

"Це не питання свободи слова. Це не питання політичної дискусії. Це питання відповідних конкретних порушень законодавства України, щонайменше. Крім того, це питання аморальності", — заявив він.

Також радник глави ОП наголосив, що зараз на окупованих територіях України діє агресивна машина РФ, яка репресує людей із проукраїнською позицією. Вона депортує їх, відправляє в табори, а також займається "фільтрацією" на місці. Росія, як сказав Подоляк, хотіла поділити українців на 5 "кластерів", деякі з яких мали бути знищені.

"Мільйонів 5 вони мали знищити українців, відповідно, у 21 столітті", — сказав радник глави ОП.

Подоляк заявив, що в Україні є ті, хто далекі від того, що доводиться переживати українцям на окупованих територіях. Оскільки вони не розуміють ситуації, то продовжують "віддавати" українців окупантам.

Михайло Подоляк про дії Ірини Фаріон (дивитися з 13 хвилини)

Затримання студента в Криму: що відомо

8 листопада філологиня Ірина Фаріон оприлюднила скріншот електронного листа від жителя окупованої Керчі, в якому він підтримує її позицію щодо української мови. Молодий чоловік зазначає, що не знає, як у момент деокупації його рідного міста він зможе відрізнити українських військових від російських, якщо ті спілкуватимуться російською.

При цьому Фаріон відмовилася приховати особисті дані хлопця. На зауваження в коментарях вона порадила "не давати порад, коли не просять".

Потім, 13 листопада, російський Telegram-канал "Кримський СМЕРШ" заявив, що згаданого студента нібито затримали, і тепер ним, його викладачами та оточенням займається Центр з протидії екстремізму МВС РФ.

Після цього уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо Фаріон через оприлюднення нею персональних даних студента.