На Дніпропетровщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика, який зник напередодні: подробиці (фото)

Завар Калмиков зник 13 листопада у селищі Іларіонове Синельниківського району. Батьки дитини одразу звернулися до поліції.

У Дніпропетровській області знайшли мертвим 4-річного хлопчика, якого раніше оголосили в розшук. Його тіло виявили у вигрібній ямі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

"На місці виявлення тіла чотирирічного хлопчика у Синельниківському районі працюють правоохоронці. Для з’ясування всіх обставин слідчо-оперативна група Синельниківського РУП та співробітники криміналістичної лабораторії проводять ретельний огляд місця події та збирають речові докази", — йдеться в повідомленні.

4-річний Завар Калмиков зник 13 листопада о 14:20 у селищі Іларіонове Синельниківського району. Батьки дитини одразу звернулися до поліції.

До пошуків зниклого хлопчика долучишися волонтери пошукового загону "Ангел", "Пошук зниклих дітей", "Антарес" із службовими собаками та небайдужі місцеві жителі. Вони прочісували населений пункт, де мешкала дитина.

Сьогодні, 14 листопада, стало відомо, що тіло дитини знайшли у вигрібній ямі за 100 метрів від магазину, де його бачили востаннє.

Нагадаємо, що на Закарпатті вантажівка переїхала півторарічну дитину. Мати відволіклася, тоді як дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги в селищі Ясіня Рахівського району.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині підліток на автівці збив двох школярів. Одна дитина не вижила.