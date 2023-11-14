Мороз та ожеледиця: синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг цього тижня (карта)

Тиждень в Україні буде холодним та вологим. Проте суттєвого похолодання, за прогнозом синоптикині, варто очікувати після 20-22 листопада.

В Україні очікується похолодання, в деяких областях прогнозують мокрий сніг. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру у Facebook.

Синоптики прогнозують мокрий сніг у північно-східних областях 16 листопада. Протягом тижня очікується північно-східний вітер з переходом на північно-західний, 5-10 метрів за секунду, вдень 14 листопада та на заході 16 листопада місцями пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 0 до 8 градусів тепла, вдень від 4 до 10, у південних та західних областях від 8 до 14 градусів. У Карпатах прогнозують мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометрів вночі та вдень покажуть від 3 градусів морозу та до 2 градусів тепла.

Натомість у південних областях буде переважно без опадів, на решті території місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла, в південних областях від 3 до 8 градусів тепла, а в Криму вночі очікується 1-6 градусів тепла вночі та 6-11 — вдень.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що тиждень в Україні буде холодним та вологим.

"Періодично йтимуть дощі різної інтенсивності. Проте якихось загрозливих "мінусів" не видно. Так, вже спостерігається температура повітря із "мінусами" у Карпатах і там ліпить часом сніг, все за прогнозом. Проте гори мають особливі умови погодотворення і мають свій метеоексклюзив", — сказала Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, ближче до вихідних нічна температура повітря знижуватиметься й в інших регіонах, проте різкого похолодання не варто чекати. Натомість суттєвого похолодання слід очікувати після 20-22 листопада.

Прогноз погоди на 15 листопада

Метеоролог Ігор Кібальчич спрогнозував, що в середу 15 листопада в більшості областей очікуються дощі, тоді як в Карпатах з мокрим снігом. У західних областях, Приазов'ї та Криму значні опади, подекуди тумани. Переважатиме південно-західний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 6 до 11 градусів, на півдні та в Криму очікується від 10 до 15 градусів.

Прогноз погоди на 15 листопада

Прогноз погоди на 16 листопада

У четвер 16 листопада Кібальчич передбачає нестійку та дощову погоду. Вдень у західних областях буде без істотних опадів. Очікується північний та північно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду, вдень у південних та західних областях місцями пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вдень від 6 до 11. У північних та західних регіонах вночі буде від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 3 до 8.

Прогноз погоди на 16 листопада

Прогноз погоди на 17 листопада

У п'ятницю 17 листопада в Україні пройдуть невеликі дощі, проте в центральних та південних областях буде без істотних опадів. У Карпатах та на крайній півночі, зі слів Ігоря Кібальчича, очікується мокрий сніг. Прогнозується північно-західний вітер, у західних областях південний — 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень від 2 до 8 градусів тепла.

Прогноз погоди на 17 листопада

Прогноз погоди на 18 листопада

У суботу 18 листопада вночі буде без істотних опадів. Вдень у південних, західних та північних областях синоптик Кібальчич прогнозує дощі, в Карпатах та на Прикарпатті сніг. Переважатиме вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень від 3 до 8 тепла, в Криму до 12 градусів тепла.

Прогноз погоди на 18 листопада

Прогноз погоди на 19 листопада

У неділю 19 листопада в південних та східних регіонах очікується дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території, вважає Кібальчич, буде без істотних опадів. Очікується північний та північно-західний вітер, 5-10 метрів за секунду, на півдні окремі пориви досягатимуть 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень буде від 2 до 7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 19 листопада

Нагадаємо, завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова вважає, що в другій половині листопада середня температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів тепла. З її слів, температурний режим буде коливатиметься, проте особливих похолодань не буде.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, в листопаді буде холодно, можливі нічні заморозки. В середині місяця очікується певне потепління, яке буде довготривалим.