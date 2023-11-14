Страйк перевізників: перемовини України з Польщею поки не дали результатів, — ДПСУ (відео)

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, польські перевізники продовжують блокувати три основні напрямки на кордоні з Україною.

Польські перевізники продовжують блокувати українські вантажівки на трьох основних напрямках кордону. Про це 14 листопада повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Перемовини із Польщею поки що ні до чого не призвели. Польські перевізники продовжують блокувати три основні напрямки", — сказав Демченко.

Фактично у напрямку виходу з України страйкарі пропускають за годину одну або кілька українських вантажівок. Наразі, як і в попередні дні, черги є, автівки дуже повільно рухаються в бік українського кордону.

Йдеться про пункти пропуску "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська". Поблизу "Шегині" також спостерігається скупчення вантажівок.

"Найбільше на кордоні в напрямку пункту пропуску "Ягодин". Це близько 1300 вантажівок, а також по 500 вантажних автомобілів у напрямках ПП "Краківець" і "Рава-Руська". Звісно, водії обирають для себе через дії польських перевізників й інші напрямки, тому ми бачимо навпроти одного пункту пропуску певне скупчення вантажівок. З польського боку, які очікують на перетин кордону в Україну, це у напрямку пункту пропуску "Шегині". І там станом на ранок перебувало близько 1100 автомобілів, які повільно, але все ж таки рухаються в напрямку України", — повідомив Андрій Демченко.

Речник ДПСУ звернув увагу на те, що українські прикордонники посилили інтенсивність своєї роботи у напрямку "Шегині" через збільшення кількості автівок. Інфраструктура інших пунктів пропуску не дозволяє пропускати вантажівки сотнями.

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Стан черг перед пунктами пропуску

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України розповіли про стан черг перед пунктами пропуску із Польщею, на виїзд з України станом на 15:00 14 листопада:

"Ягодин" — 11 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 3 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 60 л/а, 10 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 25 л/а, 17 автобусів (електронна черга), 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 1500 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, на кордоні з Польщею ускладнений рух для вантажівок через страйк польських перевізників. 6 листопада поляки розпочали проведення акції щодо блокування проїзду вантажівок через польсько-український кордон.