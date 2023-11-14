"Україна забезпечить успіх": ексдержсекретар США Майк Помпео отримав посаду в "Київстар"

Колишній американський посадовець отримав посаду незалежного невиконавчого директора. Майк Помпео, як йдеться у повідомленні "Київстар", з нетерпінням чекає на можливість зробити свій внесок.

Колишній державний секретар США Майкл Помпео працюватиме в українському мобільному операторі "Київстар" незалежним невиконавчим директором Ради директорів. Пресслужба компанії повідомила про це у Facebook.

Він є партнером Impact Investments, яку нещодавно створили у США. Фінансова та інвестиційна фірма займається консультуванням, інвестуванням та партнерством із провідними світовими стратегічними компаніями. Діяльність здійснюється у різних галузях та регіонах.

Impact здійснюватиме підтримку менеджменту "Київстар" та його материнській компанії Veon. Співпраця реалізовуватиметься у низці ключових стратегічних ініціатив щодо України.

У повідомленні йдеться про те, що Помпео вже відреагував на отримання посади. Він відзначив VEON і "Київстар" у їхній надзвичайній службі народу України. З його слів, наша держава завдяки приватному підприємництву й інвестиціям досягне результатів, а сам він з нетерпінням чекає на можливість зробити свій внесок у ці гідні похвали зусилля.

"Україна забезпечить своє економічне майбутнє і успіх", – йдеться у його заяві.

Фото: Київстар

Хто такий Майк Помпео

Майк Помпео працював у 2018-2021 роках на посаді держсекретаря США. З 2017 до 2018 року він обіймав посаду шостого директора Центрального розвідувального управління. Він виконував функції на цих посадах за часів президенства Дональда Трампа.

Нагадаємо, 4 квітня Майк Помпео розкритикував ООН через членство РФ та Китаю. Організація, за його словами, мала сенс у момент свого створення, але, на думку політика, членство в ООН країн, які нехтують міжнародним правом, показує, що вона зживає себе.