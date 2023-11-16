Вже на цих вихідних: у ДСНС попередили про перший сніг та ожеледицю на дорогах

За прогнозами метеорогів, по країні знизиться температура та випаде перший сніг. У відомстві закликали водіїв потурбуватись про зимову гуму.

В Україні найближчими днями очікується зниження температури та перший сніг. Про це з посиланням на метеорологів проінформувала 16 листопада пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вже 18 листопада, за прогнозами експертів, у Житомирській та Вінницькій областях може випасти 5-10 сантиметрів снігу. На Прикарпатті ж сніговий покрив може сягати місцями до 20 сантиметрів.

У східних областях, за даними метеорологів, сніг випаде пізніше — 20 листопада. Він може застелити землю у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях на 10-15 сантиментів.

З огляду на погодні умови у ДСНС попередили, що на дорогах можлива ожеледиця.

"Одягайтеся тепліше і переконайтесь, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов! Просимо водіїв, хто цього ще не зробив, подбати про зміну літньої гуми на зимову! Дотримуйтесь ПДР і дистанції, наближаючись до пішохідних переходів — знижуйте швидкість і будьте максимально пильними", — зазначила пресслужба.

У відомстві побажали українцям "безпечних подорожей і теплих посмішок від перших сніжинок".

Нагадаємо, Фокус зібрав інформацію про перший сніг, похолодання та температуру у найближчі декілька днів. Зокрема, у Києві обіцяють 0°C лише на 20 листопада.

16 листопада медіаексперти попередили, що у соцмережах ширяться нові відеодіпфейки. У них журналісти нібито інформують українських водіїв про "новий закон", за яким будуть конфіскувати машини.