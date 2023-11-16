7 тисяч гривень за послуги: у прифронтовому Слов'янську викрили бордель усередині готелю (фото)

За даними слідства, щомісяця організатори незаконного бізнесу заробляли 900 тисяч гривень. Тепер "підприємцям" загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Донецькій області вдалося викрити групу громадян, які облаштували в одному з готелів бордель. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура 16 листопада.

За даними слідства, незаконний бізнес було організовано чотирма місцевими мешканками в місті Слов'янськ. У червні цього року вони відкрили в одному з готельно-розважальних комплексів бордель з метою збагачення.

"Ділові партнерки" підшукували жінок віком від 28 до 35 років, готових займатися проституцією. Організаторка "бізнесу" селила їх в окремих готельних номерах, де вони надавали чоловікам послуги інтимного характеру. Свою рекламу вони розміщували в інтернеті", — ідеться в повідомленні.

Клієнти могли замовити послуги за номером телефону або безпосередньо в адміністратора готелю на рецепції. Спочатку чоловіки мали ознайомитися з цінами на послуги, потім обирали дівчину і їх супроводжували до відповідних номерів.

У Донецькій області викрили бордель усередині готелю Фото: Обласна прокуратура Донецької області У Донецькій області викрили бордель усередині готелю Фото: Обласна прокуратура Донецької області У Донецькій області викрили бордель усередині готелю Фото: Обласна прокуратура Донецької області У Донецькій області викрили бордель усередині готелю Фото: Обласна прокуратура Донецької області У Донецькій області викрили бордель усередині готелю Фото: Обласна прокуратура Донецької області

Одна година "інтиму" обходилася клієнтам від 5 до 7 тисяч гривень і за 5 місяців роботи зафіксовано 10 таких "співробітниць". У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що в середньому щомісячний заробіток борделя був на рівні 900 тисяч гривень.

"У листопаді 2023 року протиправну діяльність групи осіб викрито та припинено. Під час санкціонованих слідчим суддею обшуків у них виявлено та вилучено інтимні товари, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти в сумі понад 150 000 грн", — зазначає слідство.

Наразі організаторкам незаконного бізнесу обирають запобіжний захід. Санкції статті, яка їм загрожує, передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що в Києві накрили підпільне казино. Співробітники проломили дірку в стіні, щоб утекти. За даними слідства, у сусідньому приміщенні, яке й пошкодили представники незаконного грального бізнесу, що втекли, було кафе. Тепер зловмисникам загрожує подвійне покарання.